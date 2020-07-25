聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／張進德首球敲安 打點得分都開張
富邦悍將隊張進德首日登錄一軍，3局下代跑上陣，5局下首打席首球便擊出安打，中職生涯第1分打點、第1分得分同時進帳，總教練洪一中親自幫他收回極具紀念價值的這一球。
悍將隊今晚出戰樂天桃猿隊，張進德賽前被設定遞補代打，教練團提前在3局下安排他出場代跑，引發現場球迷一陣歡呼。
張進德跑出休息室後，現場球迷騷動歡呼，中職處女秀以「代跑」開始，4局上接替林宥穎蹲捕，打第9棒。
5局下，張進德在一、二壘有跑者戰況，面對猿隊投手卡本特投出的第1球擊出右外野二壘打，送回悍將隊這場比賽第1分，也是他在中職生涯的第1分打點。
張進德隨後靠李宗賢、辛元旭安打掩護，跑回他在中職的第1分，助悍將隊扳平比數（3：3）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言