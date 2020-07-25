日職／火腿0：6到9：7逆轉勝 王柏融只能當觀眾
日本火腿隊今天對軟銀鷹隊演出從0：6到9：7的逆轉勝，但台將王柏融全場未上，只能在板凳席上見證隊友逆襲。
火腿與軟銀在系列賽前四戰各贏兩場，今天兩軍進行第五戰，王柏融依然未排進先發打線，他前一次先發出賽已是7月18日，接下來僅在22日代打1打席未建功，加上今天，已是連續六場從板凳出發、連續三場全場未上。
火腿此役由村田透演出本季首度先發，首局挨了栗原陵矢的滿貫砲，投1局失4分下班，也讓火腿從一開賽就陷入苦戰，打完兩局已處於0：6落後。
火腿在第五局由宇佐見真吾先敲兩分砲，第六局杉谷拳士再挹注陽春砲，第七局徹底扭轉局勢，火腿單局灌進6分逆轉，近藤健介先敲追平安打，中田翔補上三分全壘打，將比分改寫為9：6，今宮健太在七局下敲陽春砲趕回1分，仍得將勝利送交火腿。
王柏融本季至今累積出賽17場，31打數敲出3安打，吞下11次三振，打擊率僅0成97。
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