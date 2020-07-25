朱哥百轟／陳俊秀是過來人 專注比賽就會出爐

樂天桃猿隊朱育賢差一支完成生涯百轟，隊友陳俊秀談自己的經驗，其實只要保持住，「自然而然就會出現」。

陳俊秀在去年8月11日、個人第521場出賽時達成百轟，在「跳級」時沒有等太久，8月10日雙響砲，單場先達成98、99轟，隔天又是雙響砲，迅速達標。

回想挑戰百轟，陳俊秀說：「不用去想打到（全壘打），只要保持正常出賽，自然而然就會出現。」

陳俊秀認為，都可以打到90幾支全壘打了，百轟只是早晚的問題，「根本不要急」。

挑戰百轟時，陳俊秀完全不會特別去想，「正常去做該做的事，只要專注一點，自然就會出來」。

陳俊秀沒有特別跟朱育賢分享百轟心得，但他認為，朱育賢一定懂這些道理，上場比賽就有機會，百轟里程碑要順其自然，「正常去打，就會有」。