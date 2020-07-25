朱哥百轟／比賽球彈性係數降低 朱育賢快速應對挑戰

生涯百轟只差1支，朱育賢並不急，「都是會達到的紀錄」，他只想趕快和大家一起努力，「上半季錯失機會，下半季要調整好拿到，以團隊目標為優先」。

朱育賢認為，紀錄的東西，總有一天會達成，「在什麼情況扮演好什麼角色比較重要，其他的不會去想那麼多」。

看高國輝的百轟最速紀錄，朱育賢說：「他用很短時間達成，是非常認真、爆發力很好的學長，對失投球掌握度很高，這也是我要加強、掌握的地方。」

中職比賽用球彈性系數昨天開始降低，朱育賢說：「打出去的速度多少會有差，但不會因此更用力去打，把自己的擊球點顧好，把球打強，全壘打就會達成。」

朱育賢不會因為彈性系數降低，而更用力去追求全壘打，畢竟團隊目標最重要，「要讓自己的心態更成熟」。

能在職棒累積百轟，朱育賢說：「這是肯定，要有長期出賽、身體狀況維持不錯，才能達到，這個目標已經不遠了，但要一直突破，不要指侷限百轟，朝更遠的紀錄邁進，這是我給自己的鼓勵。」

2015年第7輪選秀才被挑回，朱育賢感謝教練團給很多上場、舞台表現機會，「選秀順位不重要，只要有目標，努力在場上表現、把握每一次機會，就可以打出自己的價值」。

剛進職棒前幾年，朱育賢遇到低潮時、曾想逃避， 也有否定自己的念頭，但這些年累積很多經驗，「最難做到的就是維持穩定」，這也是他的目標，「希望能成為穩定的打者」。