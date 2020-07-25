朱哥百轟／高國輝最快百轟保持人 認為朱育賢心態成熟

富邦悍將隊高國輝，是中職史上最快速（最少場次）完成百轟的紀錄保持人，他看朱育賢敲全壘打，「心態成熟，很快就會百轟」。

高國輝在2016年9月18日、個人第364場出賽完成百轟，用1551打席、1364打數達標，都是史上最速紀錄，「想創紀錄，首要條件是身體要保持健康」。

身體健康，才有機會在場上比賽，高國輝說：「而且朱育賢年輕，只是時間早晚的問題，讓它（百轟）自然發生比較好，太刻意強求。」

高國輝以過來人經驗看朱育賢，「現在只差1支，他的心態蠻成熟的，而且有前兩年經驗，今年比較穩定一點，很快就可以百轟」。

看到朱育賢的強力表現，高國輝也很有感嘆，「現在業餘、大學選手的力量、打擊技巧和身體協性，都比我們以前好，進步空間會很大」。

高國輝說：「我在唸大學時，身材都沒他們好，現在進來職棒，都有條件、準備好直接打（一軍），不用在二軍磨練一、兩年才能上來。」