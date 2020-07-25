朱哥百轟／曾豪駒不覺有難度 教練林振賢：兩百轟不難

樂天桃猿隊總教練曾豪駒看朱育賢，「百轟不是問題」，就算當年選秀第7輪才被挑到，「自我要求高，之後也打出身價」。

朱育賢在2015年選秀會獲選不算前面，曾豪駒認為，選秀輪次只是起跑點，「加入職棒前評價的一部分，只是起跑點比別人好」。

曾豪駒從朱育賢進球隊起，一路看他成長，「2016年朱育賢把握住球隊傷兵潮機會，上一軍後展現價值」。

曾豪駒說：「朱育賢本來就是長打型球員，雖然有時會想到不好的方向，但只要回歸原點、把該做的東西做好，百轟不是問題。」

曾豪駒稱讚朱育賢自我要求很高，該做的訓練都很認真完成，這個優點，猿隊教練林振賢也很認同。

林振賢在2015年開始看朱育賢練習，「當時就覺得他會打得起來，因為個性很認真，對棒球的態度也很好，職棒選手不能太安逸」。

朱育賢不屬於天份型球員，林振賢說：「他的運動能力在於身材，不像林智勝那麼有天份，而是靠一點一滴練習累積上來，從苦練中成長。」

百轟對朱育賢來說，只是一個里程碑，林振賢認為，接下來如何成為中職出色打者，才是最重要的事，「依照他這種打球態度，只要不受方，兩百轟應該也沒問題」。