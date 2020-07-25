中職／陳鏞基千安達陣 表揚儀式選定8/15花蓮球場

統一獅隊陳鏞基在昨天完成中職生涯千安，今天球團宣布，將在8月15日花蓮球場一戰，為他舉辦千安表揚儀式，邀請他的親朋好友到場，母校長濱國小棒球隊也會到場，為大學長送上祝福。

獅隊昨晚以8：4擊敗中信兄弟隊，除了中止對戰11連敗外，陳鏞基也迎來生涯里程碑，第八局從謝榮豪手中敲出安打，成為史上第26位在中職湊滿1000支安打的球員。

球團為現場球迷印製千安見證證書，紀念共同參與陳鏞基的榮耀時刻，球團也規畫在8月15日一戰，為他舉辦慶祝活動，邀請陳鏞基家人及親朋好友，蒞臨現場為他獻上祝福，當天賽前也將透過影片帶球迷回顧陳鏞基的棒球點滴，球團也邀請長濱國小棒球隊給予大學長陳鏞基最棒、最溫暖的祝福。

除了慶祝活動外，球團也規畫陳鏞基千安紀錄周邊商品，即日起開放球迷網路搶先預購。

陳鏞基千安紀錄商品，設計以陳鏞基招牌打擊動作做延伸，配色採用鏞基系列商品一貫的沉穩黑，與象徵獨一無二輝煌紀錄的光榮金；毛巾設計則以千安達成圖為視覺主軸，呈現出千安里程碑的難得與榮譽性，球迷們能夠一同收藏鏞基生涯榮耀的紀錄時刻。