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MLB／開幕戰完封隊友很閒 漢崔克斯成2013年後第一人
小熊隊今天以3：0擊敗釀酒人隊，先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）用103球投完9局，成為大聯盟自2013年後第一位在開幕戰投出完封勝的投手。
漢崔克斯也是小熊隊史繼1974年的波漢（Bill Bonham）後，再度有投手在開幕戰投出完封，也送給新任教頭羅斯（David Ross）執教第一場勝利，漢崔克斯說：「這對我來說很有意義，賽前我就跟他說，我會上去為他拿下首勝。」
漢崔克斯有多猛？全場送出9次三振、沒有保送，是30年來第二位在開幕戰完封且未投出保送的投手，僅被敲出3支安打，全來自亞夏（Orlando Arcia）。
中外野手哈普（Ian Happ）全場僅接了一顆球，他說：「我基本上可以坐在那邊休息。」哈普當然沒這麼輕鬆，在3局下幫忙敲出兩分砲，另一分是瑞佐（Anthony Rizzo）8局下的陽春砲。
今年休賽季很漫長，漢崔克斯也趁機加強自已的手臂強度，開幕第一場就投超過100球，他認為沒有問題，不過聽到比賽只花了2個半小時就結束，漢崔克斯說：「我沒想到會這樣。」
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