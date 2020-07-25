中職／獅中止對兄弟11連敗 陳鏞基史上第26人千安達標

上半季怎麼打，就是贏不了中信兄弟隊，統一獅隊昨晚在下半季首戰，終於止住「恐象」悲情，蘇智傑第廿轟領軍、陳鏞基千安相挺，以八比四擊敗兄弟，總算中止對戰十一連敗、拿到兩個多月來的對戰首勝。

兄弟先發投手黃恩賜，昨晚要挑戰隊史本土投手單季最多八連勝紀錄，但三局被蘇智傑擊出兩分全壘打，五局下又被林祖傑轟出陽春砲，投六點一局、失六分皆為責失，中止個人七連勝、吞本季首敗。

蘇智傑在三局下、兩人出局後開轟，繼隊友林安可後，成為中職本季第二位廿轟打者，目前兩人並列排頭，這一擊也讓他達成個人生涯三百分打點，獲選單場ＭＶＰ。

蘇智傑和林安可是獅隊隊史第三組單季廿轟組合，前兩組為二○○七年布雷、高國慶及二○一六年鄭鎧文、陳鏞基。

要挑戰生涯千安的陳鏞基，是昨晚另一個焦點，前三打席都沒安打，八局下把握最後一次打擊機會，從謝榮豪手中敲安，成為中職史上第廿六位千安俱樂部成員。

昨晚另有兩支代打全壘打，獅隊高國慶在八局下擊出涯第二支代打全壘打，兄弟蘇緯達則在九局上代打擊出兩分砲，也是個人本季第四支代打全壘打，改寫中職紀錄，原紀錄為二○○四年中信鯨隊陳文賓的三支。

上半季獅隊和兄弟交手廿場、只拿四勝，自五月十五日以二比一險勝後、兩個多月沒再贏過兄弟，昨晚終於踩住煞車。

獅隊曾在二○○三年對戰興農牛隊十一連敗，是隊史對戰單一球隊最多連敗紀錄，本次對兄弟十一連敗，平隊史紀錄。