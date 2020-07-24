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中職／蘇智傑第20轟出爐 獅隊中止對兄弟11連敗
中職31年下半季開打，統一獅隊迎戰上半季冠軍中信兄弟隊，蘇智傑第20轟出爐，林祖傑、高國慶各敲陽春砲，陳鏞基達成千安，獅隊終場以8：4擊敗兄弟，總算中止對戰11連敗的難堪紀錄。
3局下，獅隊林祖傑擊出二壘打，蘇智傑在兩人出局後開轟，繼隊友林安可後，成為中職本季第2位20轟打者，目前兩人並列排頭，這一擊也讓他達成個人生涯300分打點。
蘇智傑和林安可是獅隊隊史第3組單季20轟組合，前兩組為2007年布雷、高國慶及2016年鄭鎧文、陳鏞基；蘇智傑也獲選今晚比賽單場MVP。
兄弟先發投手黃恩賜挑戰單季8連勝、跨季10連勝，3局挨轟後，5局下又被林祖傑轟出陽春砲，投6.1局被敲7支安打，失6分皆為責失，中止個人7連勝、吞本季首敗。
高國慶在8局下代打開轟，也是生涯第2支代打全壘打，陳鏞基隨後也敲出安打，成為中職史上第26位千安俱樂部成員。
兄弟蘇緯達在9局上代打擊出兩分砲，個人生涯第6支代打全壘打、本季第4支代打全壘打，改寫中職紀錄，原紀錄為2004年中信鯨隊陳文賓的3支。
上半季獅隊和兄弟交手20場、只拿4勝，自5月15日以2：1險勝後、兩個多月沒再贏過兄弟，今晚終於止住對戰連敗紀錄。
獅隊曾在2003年對戰興農牛隊11連敗，是隊史對戰單一球隊最多連敗紀錄，本次對兄弟11連敗，平隊史紀錄。
獅隊先發投手洋投羅里奇投完6局退場，僅在6局上被詹子賢敲安、陳子豪擊出二壘打失1分，中止本季對戰兄弟3連敗、拿到對戰首勝。
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