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中職／陳鏞基千安達標 史上第26人

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
獅隊陳鏞基完成生涯千安里程碑。本報資料照片
獅隊陳鏞基完成生涯千安里程碑。本報資料照片

統一獅隊今晚在台南主場迎戰中信兄弟隊，老將陳鏞基在8局下擊出安打，完成生涯千安里程碑，也是中職史上第26人。

陳鏞基在上半季最後一戰賽前累積998安，14日對中信兄弟隊比賽敲1安，千安只能延到下半季產生，當時他說，「順其自然」。

陳鏞基中職生涯10年，今年才邁進千安，因之前有幾季受傷，達標進度比預期慢，他認為，健康留在場上最重要，「自然就有機會挑戰紀錄」。

今晚前3個打席，陳鏞基都沒能敲安，8局下兄弟換謝榮豪接替投球，陳鏞基擊出左外野安打，達成千安里程碑後，教練團更換代跑退場。

陳鏞基是本季第4位千安打者，前兩人分別是富邦悍將隊胡金龍（4月18日），中信兄弟隊張志豪（5月16、全壘打）、樂天桃猿隊郭嚴文（6月6日）。

陳鏞基在2011年加盟獅隊，當年3月20日擊出中職生涯首安，百轟在去年達成，目前盜壘成功96次，接下來要挑戰「千安、百轟、百盜」史上第8人。

統一獅隊陳鏞基是中職史上第26人完成生涯千安里程碑。圖／統一獅球團提供
統一獅隊陳鏞基是中職史上第26人完成生涯千安里程碑。圖／統一獅球團提供

陳鏞基 中職 中信兄弟

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