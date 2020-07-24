日職／宋家豪後援無失分 陽岱鋼1打數無安

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今晚對歐力士隊之戰後援出賽，投1局、無失分，但樂天終場以2：6輸球。

宋家豪上一場出賽、21日對歐力士之戰6局、球隊2：0領先時登板，先以三振搶下出局數，但之後被敲兩安、投出保送，再被若月健矢敲出滿貫砲，失4分退場，防禦率暴增到6.00。

今晚比賽8局打完，樂天落後4分，宋家豪在9局上場投球，只用6球，讓對手擊出兩個內野滾地球、一個外野飛球出局，防禦率降為5.40。

巨人隊今晚出戰養樂多隊，台灣野手陽岱鋼在9局出場代守中外野，延長賽10局上揮出內野滾地球出局，下半局則移防一壘；打擊率從賽前的2成50，降為2成44。

火腿隊1：4輸給軟銀隊，近況不佳的台灣野手王柏融，依然坐滿冷板凳、未出賽。