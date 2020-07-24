中職／王躍霖、王維中從小到大當對手 最為難是媽媽

味全龍隊以狀元籤挑選旅美左投王維中，也讓他與哥哥王躍霖再次成為對手，兩人從小到大一路為敵，最為難的人是媽媽汪靜怡，王躍霖說：「她就一樣啊，繼續維持中立。」

王躍霖和王維中只差一歲，但王維中從國小就到高雄打球，王躍霖則留在台東老家，兄弟倆從小到大幾乎都只有當對手的份，尤其是青少棒時期，王躍霖就讀泰源國中，和王維中所屬的忠孝國中，交手機會很多，從小就習慣了分處兩側休息室的感覺。

王躍霖回想小時候，「國小時，他（王維中）本來想轉到我們學校，結果不收轉學生了。」他笑說，「他想要在同個學校一起打球，結果失敗。」

由於媽媽到高雄工作，帶著王維中一起到高雄加入校隊，開啟了兄弟檔當對手的宿命。王躍霖透露，媽媽平常都坐在弟弟隊伍的家長看台，「但如果遇到我們球隊，她就會移到本壘後方去坐，場下還會聽到旁邊家長說，那個媽媽很為難啊！」

兩人小時候的對決經驗很多，多數都以保送收場，王躍霖說：「其實也不想保送，但心裡是不想被敲安打，不能投太好給他打，結果就是保送。」

王躍霖曾幾次在去探班王維中時，順便幫弟弟的少棒隊打友誼賽，已是兩人罕見的隊友經驗，「我上去投球，還有打擊，還有幫他們打分數回來。」除此之外，兩人與當隊友很無緣，包括2013年經典賽和2019年世界12強棒球賽，王維中都因球隊不放人，或礙於40人名單無法打，而無法與哥哥在國家隊聚首。

如今在中職場上繼續當對手，王維中效力龍隊，王躍霖身披樂天桃猿隊戰袍，媽媽也要繼續左右為難，王躍霖說：「看她要坐哪邊，我都沒關係。」