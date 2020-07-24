快訊

女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王躍霖、王維中從小到大當對手 最為難是媽媽

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中職新科選秀狀元王維中，有機會挑戰史上最高月薪紀錄。圖／聯合報系資料照片
中職新科選秀狀元王維中，有機會挑戰史上最高月薪紀錄。圖／聯合報系資料照片

味全龍隊以狀元籤挑選旅美左投王維中，也讓他與哥哥王躍霖再次成為對手，兩人從小到大一路為敵，最為難的人是媽媽汪靜怡，王躍霖說：「她就一樣啊，繼續維持中立。」

王躍霖和王維中只差一歲，但王維中從國小就到高雄打球，王躍霖則留在台東老家，兄弟倆從小到大幾乎都只有當對手的份，尤其是青少棒時期，王躍霖就讀泰源國中，和王維中所屬的忠孝國中，交手機會很多，從小就習慣了分處兩側休息室的感覺。

王躍霖回想小時候，「國小時，他（王維中）本來想轉到我們學校，結果不收轉學生了。」他笑說，「他想要在同個學校一起打球，結果失敗。」

由於媽媽到高雄工作，帶著王維中一起到高雄加入校隊，開啟了兄弟檔當對手的宿命。王躍霖透露，媽媽平常都坐在弟弟隊伍的家長看台，「但如果遇到我們球隊，她就會移到本壘後方去坐，場下還會聽到旁邊家長說，那個媽媽很為難啊！」

兩人小時候的對決經驗很多，多數都以保送收場，王躍霖說：「其實也不想保送，但心裡是不想被敲安打，不能投太好給他打，結果就是保送。」

王躍霖曾幾次在去探班王維中時，順便幫弟弟的少棒隊打友誼賽，已是兩人罕見的隊友經驗，「我上去投球，還有打擊，還有幫他們打分數回來。」除此之外，兩人與當隊友很無緣，包括2013年經典賽和2019年世界12強棒球賽，王維中都因球隊不放人，或礙於40人名單無法打，而無法與哥哥在國家隊聚首。

如今在中職場上繼續當對手，王維中效力龍隊，王躍霖身披樂天桃猿隊戰袍，媽媽也要繼續左右為難，王躍霖說：「看她要坐哪邊，我都沒關係。」

王躍霖 王維中 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／味全開「最好條件」 王維中拚百萬月薪

中職／龍隊兩方案合約迎王維中 吳德威：開出最好條件

中職／「沒任何掙扎」選中王維中 龍隊不考慮交易

中職／有把握簽下王維中 味全龍不考慮交易

相關新聞

中職／披69號戰袍 張進德2.5年合約、月薪40萬加盟悍將

所謂「即戰力」，就是要隨選隨用！富邦悍將隊周一才在選秀會上以探花籤帶回旅美捕手張進德，今天下半季開打首戰，就在新莊球場宣...

中職／看張進德樣樣好 洪總：球技好、認真又有禮貌

旅美捕手張進德今天就將披上富邦悍將隊球衣，最快明天可以上場作戰，總教練洪一中談起這位新子弟兵，滿口誇讚，「對他印象超好，...

中職／走過類似道路 陳俊秀看好張進德絕對沒問題

旅美捕手張進德披上富邦悍將隊球衣，最快明天就將在一軍「開箱」，他走過一條和樂天桃猿隊強打陳俊秀類似的生涯道路，陳俊秀看這...

中職／神速加盟 張進德自評狀況100%、盼盡快上場

旅美捕手張進德今天在新莊球場球迷見證下，披上富邦悍將隊69號球衣，成為本屆選秀第一個簽約球員，站在球場上的心情，他說：「...

中職／終於返一軍戰場 林哲瑄期待與張進德成隊友

富邦悍將隊外野手林哲瑄暌違一軍戰場一個月，終於在下半季首戰返回前線，談到下半季期望，他說：「大家全力以赴，目標是拿到下半...

中職／德保拉挑戰先發9連勝 江辰晏力拚中止4連敗

中信兄弟、統一獅隊明天繼續在台南棒球場交手，兄弟洋投德保拉要挑戰先發9連勝，獅隊先發投手江辰晏則要力拚中止4連敗。

中職／王躍霖、王維中從小到大當對手 最為難是媽媽

味全龍隊以狀元籤挑選旅美左投王維中，也讓他與哥哥王躍霖再次成為對手，兩人從小到大一路為敵，最為難的人是媽媽汪靜怡，王躍霖...

日職／宋家豪後援無失分 陽岱鋼1打數無安

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今晚對歐力士隊之戰後援出賽，投1局、無失分，但樂天終場以2：6輸球。

中職／方克偉加強練傷勢部位 面臨競爭但欣賞張進德

中職富邦悍將方克偉今天升一軍，他表示，在二軍時手肘傷勢部位有特別加強；至於張進德加入，方克偉指出，勢必會面臨競爭，但很欣...

圖／富邦下半季首戰 為張進德舉行加盟記者會

中華職棒下半季今天開打，富邦悍將隊已經簽下今年球隊選秀第一指名、旅美捕手張進德，今天在新莊主場對樂天桃猿隊賽前為他舉行加...

中職／下半季開打桃猿無異動 郭嚴文25日才能歸隊

中職樂天桃猿今天沒有球員異動，總教練曾豪駒表示，明天郭嚴文才能上一軍，王溢正則是下週先發。對於下半季換球，曾豪駒指出，要...

韓職／擬26日起開放觀眾進場 疫情惡化埋變數

韓國政府放鬆對體育賽事開放觀眾入場限制，韓國職棒（KBO）擬從26日起開放觀眾入場，但近期疫情再度惡化，單日確診數恐再破...

熱門新聞

中職／3天神速簽下張進德 富邦悍將舉行記者會

NBA／湖人雙星僅打半場 小柯瑞神準逆轉湖人

MLB／強襲球爆頭有陰影 田中將大決定整季戴護板

中職／回來了！林哲瑄時隔一個月返一軍

進化版羅德曼 哈瑞爾是珍貴的怪物前鋒

MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。