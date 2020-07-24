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中職／神速加盟 張進德自評狀況100%、盼盡快上場

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張進德穿上富邦悍將隊球衣，與新隊友和總教練洪一中打招呼。記者余承翰／攝影
張進德穿上富邦悍將隊球衣，與新隊友和總教練洪一中打招呼。記者余承翰／攝影

旅美捕手張進德今天在新莊球場球迷見證下，披上富邦悍將隊69號球衣，成為本屆選秀第一個簽約球員，站在球場上的心情，他說：「激動和緊張都有，很高興可以這麼快加入球隊。」

張進德與悍將隊簽下2.5年合約，今年和明年月薪40萬元，2022年調整為43萬元，最快明天就可以在一軍出賽。

張進德前一場出賽為7月12日，本周一選秀放榜，由悍將隊帶走，他從春訓就一路跟著悍將隊，也隨二軍出賽，儘管近10天沒有比賽，但他透露近況，「一樣就是積極訓練，用比賽的方式去訓練，做好每天該做的事情。」他自評現在狀況為100%，隨時可投入比賽，「簽約就是球隊希望我上場，會調整好自己，盡快上場比賽。」

張進德穿上富邦悍將隊球衣，與新隊友和總教練洪一中打招呼。記者余承翰／攝影
張進德穿上富邦悍將隊球衣，與新隊友和總教練洪一中打招呼。記者余承翰／攝影

從春訓一路跟著悍將隊，總教練洪一中認為張進德已無熟悉暗號的問題，但張進德點出還有幾項課題，「還有滿多事情要做，像是配球模式、投手習性，每個投手的個性也不同，要用什麼方式去激勵他們，還有很多要注意的地方，也要再下功夫去看看對手的打擊。」

賽前加盟記者會結束後，張進德到悍將隊板凳區和隊友們打招呼，「從春訓就相處到現在，和他們最熟悉，很高興現在可以一起比賽。」他不設個人目標，「目標就是要幫球隊拿下總冠軍。」

張進德 選秀 富邦悍將

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