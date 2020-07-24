中職／披69號戰袍 張進德2.5年合約、月薪40萬加盟悍將

所謂「即戰力」，就是要隨選隨用！富邦悍將隊周一才在選秀會上以探花籤帶回旅美捕手張進德，今天下半季開打首戰，就在新莊球場宣布喜事，以2.5年複數年合約簽下張進德，今年與明年月薪40萬，2022年則為43萬，成為本屆選秀最快完成簽約的球員。

悍將隊只用三天搞定張進德的合約，今天出戰樂天桃猿隊賽前，先為他舉辦加盟記者會，在球迷面前披上69號球衣亮相。

張進德披上富邦悍將隊69號球衣加盟。記者余承翰／攝影

球團公布張進德的合約，2.5年複數年合約，今年與明年球季月薪 40萬，2022年增為43萬，總額1226萬元。

張進德本季先與悍將隊簽下自行培訓合約，在二軍出賽26場，其中14場蹲捕，打擊率達4成44，直到7月12日都還在二軍交流盃賽出賽，一直維持在「比賽模式」，只要合約完成，隨時都能投入一軍戰場，悍將不多等，下半季首戰就迎接這位旅美鐵捕加盟。

悍將隊上半季以23勝27敗墊底，為了扭轉投打失調的狀況，亟需即戰力與新領袖的投入，而總教練洪一中不僅喜歡張進德的打擊，也對他的領袖氣質讚譽有加。被問到是否對張進德印象很好，洪總直呼何止是好，「對他印象超好，球技好，態度好，認真又有禮貌。」