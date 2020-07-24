中職／方克偉加強練傷勢部位 面臨競爭但欣賞張進德

中職富邦悍將方克偉今天升一軍，他表示，在二軍時手肘傷勢部位有特別加強；至於張進德加入，方克偉指出，勢必會面臨競爭，但很欣賞張進德的熱情，不管再怎麼炎熱都能保持住。

方克偉今年僅在一軍出賽5場，5月初就因為手肘不適下二軍，今天為中職下半季首日，方克偉升上一軍，先發蹲捕與投手羅力搭配。方克偉本季在二軍打擊率高達4成，14日曾單場5支安打，打擊狀況調整得不錯。

方克偉今天表示，在二軍打擊調整得還可以，主要是針對缺點改善，有與打擊教練討論。至於傳球手的傷勢，方克偉說：「之前狀況時好時壞，有時候無法用力傳球，所以有針對手部特別訓練、加強，也修正傳球的姿勢。」

前幾年方克偉在一軍時，就很常與羅力搭配，方克偉笑說：「今年還沒有跟羅力搭到過，有一種好久不見的感覺，上半季最後幾場我有看他投，今天賽前也有跟他稍微討論一下策略，主要照著他的意思配球。」

悍將今年選進前旅美捕手張進德，今天馬上完成簽約，可望成為即戰力。張進德本季在二軍自行培訓時，也與方克偉一起練球、比賽。方克偉指出，「我們會一起討論投捕的東西，也很高興他能進來這支球隊。」

不過張進德加入後，方克偉勢必要面臨競爭，他說：「這是很現實的問題，還是要競爭，阿德的能力沒話講，對棒球也很熱情，在二軍不管天氣再怎麼炎熱，熱情都不會熄滅，有一次投手一直投保送，他還是很有耐心地一直上去鼓勵。」