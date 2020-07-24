中職／下半季開打桃猿無異動 郭嚴文25日才能歸隊

中職樂天桃猿今天沒有球員異動，總教練曾豪駒表示，明天郭嚴文才能上一軍，王溢正則是下週先發。對於下半季換球，曾豪駒指出，要比賽開打才會知道差距，但認為影響不會太大。

桃猿隊維持上半季最後的陣容，牛棚帶8名投手，另外郭嚴文、王溢正隨隊。曾豪駒表示，由於這星期只會用到3名先發，加上在二軍的郭嚴文明天才10天期滿，能上一軍，因此今天先沒有異動。上半季提前一週關機休息的王溢正，曾豪駒指出，王溢正的身體狀況沒有問題，下星期會先發。

下半季中職更換比賽用球，恢復係數下降至0.563，不像上半季這麼「彈」。不過曾豪駒認為，現在還不會因為用球更換而改變策略，「還沒開始比賽，實際會差多少也不知道。」

曾豪駒認為，雖然用球多少會有影響，但對中職這個聯盟來說不會差太多，「投手的想法、控球位置以及頻繁對戰，加上打者的攻擊策略，會過（全壘打牆）的還是會過，可能就差在有些安打球會被接到，應該不會因此有太多改變，整體結果還是要等下半季打完才會知道。」

目前桃猿陣中有霸能、卡本特、尼寇力及威拉諾，不過曾豪駒指出，球隊一直都有在找新洋投，他笑說：「搞不好近期就會出現。」能在中職生存的洋投要有什麼條件，曾豪駒指出，除了球速是基本，控球點也很重要，「不只是投好球，而是要有壓迫性，因為中職打者都很積極攻擊。」