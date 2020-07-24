中職／走過類似道路 陳俊秀看好張進德絕對沒問題

旅美捕手張進德披上富邦悍將隊球衣，最快明天就將在一軍「開箱」，他走過一條和樂天桃猿隊強打陳俊秀類似的生涯道路，陳俊秀看這位小五歲的後輩，直言不需替他擔心，「他很早就跟著富邦練球，調整不會有問題，捕手的部分也做得很好。」

陳俊秀和張進德都以捕手身分闖蕩美國，但兩人在高中時期本業都非捕手，陳俊秀曾是花蓮體中的王牌投手，打擊實力也備受期待，張進德則是三壘手，兩人都在考慮旅美發展性後，決定改練捕手。

旅美最高層級都拚到3A，卻無緣成為台灣捕手上大聯盟第一人，陳俊秀與張進德最終的歸屬都是中職。

陳俊秀2014年上半季先打爆米花聯盟，維持比賽感覺，接著在季中選秀加盟猿隊；張進德今年上半季則在悍將隊二軍出賽，季中選秀由悍將隊帶走，三天就完成簽約，堪稱無縫接軌。

看這位走過類似道路的小老弟，陳俊秀說：「不用擔心他，他已經打了那麼久，也有國際賽經驗，知道怎麼調整，也已經習慣台灣的節奏和天氣。」他指出，「更重要的是，他很早就跟著富邦練球，調整不會有問題，球隊的習慣、節奏和這裡的人，他都很熟悉了。」

陳俊秀看好張進德在中職的表現，不僅打擊，蹲捕也能做得很好，「現在就差能不能適應比賽節奏，以及面對各隊怎麼去比賽。」