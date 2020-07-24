中職／終於返一軍戰場 林哲瑄期待與張進德成隊友

富邦悍將隊外野手林哲瑄暌違一軍戰場一個月，終於在下半季首戰返回前線，談到下半季期望，他說：「大家全力以赴，目標是拿到下半季冠軍，把最好結果展現出來。」

林哲瑄在6月25日降下二軍，直到上半季打完都未返一軍，直到今天歸隊，一回來就打先發第六棒、中外野，總教練洪一中表示，下半季升上林哲瑄，是原本就計畫中的事。

林哲瑄表示，「上半季在打擊方面對球隊幫助空間不大，有一段時間陷入低潮。」這段時間在二軍出賽，他說：「上來（一軍）就是要輸贏，比較無法調整，在二軍有比較充足的時間，一直在找擊球感覺，用調整的方式去比賽，也做了很多嘗試。」

林哲瑄上半季出賽24場，75打數敲出20安打、打擊率2成67，降下二軍調整一個月，昨天才剛在對味全龍隊的比賽開轟，他也自評打擊近況還不錯。

林哲瑄一歸隊，也即將迎來新隊友張進德，林哲瑄表示，「和阿德認識滿長一段時間了，他是一個很有棒球熱情的選手，可以為球隊貢獻，滿期待他可以趕快進來。」