韓職／擬26日起開放觀眾進場 疫情惡化埋變數

韓國政府放鬆對體育賽事開放觀眾入場限制，韓國職棒（KBO）擬從26日起開放觀眾入場，但近期疫情再度惡化，單日確診數恐再破百例，入場限制可能依各地區疫情狀況有所調整。

韓聯社報導，韓國政府24日確定開放職業體育賽事觀眾入場，韓職將自26日起開放觀眾入場，但入場人數限制在觀眾席數的10%以下。圖書館等首都圈的公共設施則從22日起恢復開放。

韓職先前因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後開幕，5月5日開打至今都是以無觀眾比賽方式進行。

韓職表示，詳細日程及入場規模會依各球團狀況及各地區疫情擴散狀況，與政府防疫相關單位討論調整，盡力讓球迷能安全享受賽事。

為配合政府防疫工作，進場觀眾必須配戴口罩，各出入口都會測量體溫，37.5度以上者不可進場；為維持安全社交距離，同行觀眾入座時也必須間隔一個座位以上。

購票則僅限網路預購及信用卡支付，購買票券時必須同意防疫相關安全守則。入場時須出示載有個人身分資訊的QR code，透過電子名簿記錄進場人員，若不便使用QR code者，則須手寫紀錄。

場內雖仍販賣飲食，但只能在指定區域飲食；未指定座位的自由座區、兒童遊樂區、吸菸區也暫停開放。

除職棒外，韓國職業籃球預計在8月1日開放觀眾進場，職業高爾夫球規劃在8月底後視疫情狀況決定。

不過，韓國疫情近期又開始惡化，社區感染及境外感染案例都持續增加，一艘停靠在釜山港的俄羅斯籍漁船的32名船員今天上午確診，今天從伊拉克返韓的韓籍勞工也有89人在登機前就出現疑似症狀，防疫當局預估，明天凌晨零時公布的單日新增確診數可能久違地突破100例。

韓國至今累計確診1萬3979例，298例死亡，上一次單日新增確診數突破100例是在4月1日，距今115天。