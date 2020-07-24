中職／德保拉挑戰先發9連勝 江辰晏力拚中止4連敗

中信兄弟、統一獅隊明天繼續在台南棒球場交手，兄弟洋投德保拉要挑戰先發9連勝，獅隊先發投手江辰晏則要力拚中止4連敗。

德保拉今年開季表現不佳，連5場先發都吞敗投，但教練團依然對他很有信心，5月16日對獅隊先發投7局、失1分拿首勝後，一路贏到半季結束。

兄弟上半季奪冠，德保拉是功臣之一，7月14日對獅隊之戰（保留比賽、3局上兄弟1：0開始打起），德保拉以完投9局、失1分的表現，率隊6：1獲勝，兄弟封王魔術數字歸零，他也拿下關鍵戰MVP。

德保拉很感謝投手教練佛斯特一路的幫忙和鼓勵，「他提醒我，自己的投球方式，對中職多數打者都有壓制力」，這些信任，讓德保拉搖身變成8連勝投手。

江辰晏在今年開季前6戰，先吞兩敗再拿4連勝，但自6月17日對樂天桃猿隊先發投6局、失5分承擔敗投後，連4次先發都吞敗，4戰共失24分、責失22分。