聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／德保拉挑戰先發9連勝 江辰晏力拚中止4連敗
中信兄弟、統一獅隊明天繼續在台南棒球場交手，兄弟洋投德保拉要挑戰先發9連勝，獅隊先發投手江辰晏則要力拚中止4連敗。
德保拉今年開季表現不佳，連5場先發都吞敗投，但教練團依然對他很有信心，5月16日對獅隊先發投7局、失1分拿首勝後，一路贏到半季結束。
兄弟上半季奪冠，德保拉是功臣之一，7月14日對獅隊之戰（保留比賽、3局上兄弟1：0開始打起），德保拉以完投9局、失1分的表現，率隊6：1獲勝，兄弟封王魔術數字歸零，他也拿下關鍵戰MVP。
德保拉很感謝投手教練佛斯特一路的幫忙和鼓勵，「他提醒我，自己的投球方式，對中職多數打者都有壓制力」，這些信任，讓德保拉搖身變成8連勝投手。
江辰晏在今年開季前6戰，先吞兩敗再拿4連勝，但自6月17日對樂天桃猿隊先發投6局、失5分承擔敗投後，連4次先發都吞敗，4戰共失24分、責失22分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言