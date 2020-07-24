中職／看張進德樣樣好 洪總：球技好、認真又有禮貌
旅美捕手張進德今天就將披上富邦悍將隊球衣，最快明天可以上場作戰，總教練洪一中談起這位新子弟兵，滿口誇讚，「對他印象超好，球技好，態度好，認真又有禮貌。」成為本屆選秀第一個完成簽約的球員後，張進德明天就將在一軍待命，最快明天與樂天桃猿隊之戰就可出賽。
張進德周一才剛在選秀會上由悍將隊的首輪籤挑選，談約只花了三天，今天賽前就將在新莊球場為他舉辦加盟記者會，正式披上悍將隊球衣亮相。
洪總表示，張進德從春訓就跟著球隊，也已經在二軍打了半年，不需要重新適應暗號，「只是看他這幾天有沒有練，但休10天應該是還好，畢竟半年來一直在比賽，又有完整春訓，代打上場也是可以。」
張進德本季先與悍將隊簽下自行培訓合約，在二軍出賽26場，其中14場蹲捕，總計90打數敲出40支安打、5發全壘打，打擊率達4成44，直到7月12日都還在二軍交流盃賽出賽，一直維持在「比賽模式」。
有了張進德的助拳，加上蔣智賢也即將傷癒歸隊，洪總坦言，「看起來隊形是比上半季完整，但也要打了才知道。」
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