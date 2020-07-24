中職／回來了！林哲瑄時隔一個月返一軍

中職下半季今天開打，富邦悍將隊今天起與樂天桃猿隊展開三連戰，將主力外野手林哲瑄、投手林羿豪、捕手方克偉拉上一軍，備受矚目的新同學、鐵捕張進德也有機會在明天就上場亮相。

悍將隊上半季陷入兵荒馬亂，林哲瑄也在6月25日就因故下二軍至今，上半季未再歸隊，直到今天才重返一軍戰場，一歸隊就回到先發打線。

談到林哲瑄歸隊助陣，總教練洪一中表示，「就下半季了，做個陣容調整。」明天悍將隊還有可能將有兩大重兵披掛上陣，包括已在二軍展開復健賽的蔣智賢，以及將在今天正式加盟的張進德。

洪總表示，「蔣智賢要先看看他今天打完的狀況，或許在明天和張進德一起拉上來，也有可能。」張進德從春訓就跟著悍將隊，暗號熟悉不成問題，也一直維持出賽，即便明天還無法蹲捕，洪總說：「他明天就會待命，這半年來一直在比賽，休10天應該是還好，代打也是可以。」