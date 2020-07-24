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中職／3天神速簽下張進德 富邦悍將舉行記者會

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊已經簽下今年選秀第一指名、旅美捕手張進德，今天賽前就將舉行簽約記者會。 黃仲裕
富邦悍將隊已經簽下今年選秀第一指名、旅美捕手張進德，今天賽前就將舉行簽約記者會。 黃仲裕

兵貴神速，中華職棒下半季今天開打，富邦悍將隊已經簽下今年選秀第一指名、旅美捕手張進德，今天在新莊主場對樂天桃猿隊賽前，將舉行加盟記者會。

中職今年選秀會剛在21日落幕，悍將隊今天就確定簽下張進德，選後3天不到就談妥合約，成為本屆選秀最快簽約的選手，球團也發布記者會邀約通知，今天下午公布簽約條件及背號。

張進德2011年到2019年都在美職打拚，最高層級到3A，去年底獲選世界12強棒球賽國手，返台後與富邦悍將隊簽下自主培訓，在中職二軍出賽26場，敲出40支安打，包括5發全壘打，打擊率4成44。

悍將隊上半季以23勝37敗的戰績墊底，張進德的加入將為下半季增添不小戰力，總教練洪一中也曾表示，很早就鎖定張進德，也稱讚他的攻擊能力以及場上領導氣質。

張進德 選秀 富邦悍將

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