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中職／黃恩賜要向陳義信看齊 周五挑戰單季8連勝

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中信兄弟黃恩賜。中華職棒聯盟
中信兄弟黃恩賜。中華職棒聯盟

中華職棒下半季明天開打，統一獅隊上半季對戰中信兄弟隊吞下11連敗，期待今晚在台南主場止住難堪紀錄，但兄弟本土投手黃恩賜要挑戰陳義信締造的8連勝（1994年）、隊史本土單季最多連勝紀錄，獅隊闖關難度不低。

兄弟是獅隊上半季無法衝進領先集團的關鍵，對戰20場只拿4勝，自5月15日以2：1險勝後，一路輸到半季結束，對決完全落居下風。

獅隊代總教練林岳平曾指出，對戰兄弟是「心理」先輸，「只能靠選手對兄弟產生更強的贏球慾望，長期被壓制，會產生薄弱的意志力，還沒打就先輸一截，必須先突破這個因素」。

黃恩賜是上半季表現出色的本土投手之一，更是兄弟奪冠的關鍵，先發出賽12場未吞敗、拿7勝，副領隊彭政閔稱他是「漲停板」。

兄弟隊史本土投手單季最多連勝紀錄為陳義信保持的8連勝（1994年），黃恩賜明晚若能搶勝，將和前輩在隊史齊名。

兄弟隊史單季最長連勝紀錄是2003年橫田久則的13連勝。

黃恩賜目前並保有跨季9連勝的紀錄，已是兄弟本土投手跨季最多連勝紀錄，隊史跨季最多連勝紀錄則是萊福力的10連勝（2019-20年）。

依照中職記錄組定義，單季連勝、跨季連勝是不同項目的紀錄，無法同時比較。

黃恩賜 陳義信 林岳平

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