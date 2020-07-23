體育署邀民眾選出心中MVP賽事 夯運動還可抽獎

球迷或許有機會選出心目中的MVP，卻不一定有機會能選MVP賽事。體育署首次舉辦「夯運動大賞」票選，民眾不但有這個機會，還能順便搏手氣，抽時下最夯電玩主機Switch等大獎。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲今天表示，台灣一年舉辦超過上百場的國際賽，今年則受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，大部分賽事陷入停擺，因此體育署集結過去2年30場台灣品牌賽事，再從中濃縮精選出12場比賽，開放民眾線上票選。

對於賽事評選標準，許秀玲則解釋，體育署從行銷力、收視力、參與力與經濟力等4大指標，選出包括世界12強棒球錦標賽、台北馬拉松、台北羽球公開賽、國際自由車環台公路大賽等12場「金選」賽事，供民眾上網選出心中最具特色的3場國際賽。

許秀玲強調，這是體育署首次舉辦「夯運動大賞」票選，期望透過票選肯定，一方面可給主辦單位加分與鼓勵，另一方面也能透過票選，讓賽事越辦越好，持續打造台灣品牌賽事，讓世界看到台灣舉辦比賽的優秀軟實力。

這次票選從即日起展開，預計至8月5日截止，許秀玲表示，體育署將於8月10日在網站上公布票選結果，並於8月12日舉行抽獎活動，民眾可上網參與投票。

http://www.facebook.com/huntSportsinTaiwan