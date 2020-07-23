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「師母」謝榮瑤領軍接棒未來女棒隊 目標蟬聯全國冠軍

中央社 / 台北23日電
「師母」謝榮瑤領軍接棒未來女棒隊。 報系資料照
「師母」謝榮瑤領軍接棒未來女棒隊。 報系資料照

全國女子棒球錦標賽將於9月開打，頂新和德接棒未來女棒隊今年目標不僅是蟬聯冠軍，也盼11月前進墨西哥，奪下世界盃金牌；領隊謝榮瑤表示，非常感謝頂新和德基金會的幫助。

頂新和德文教基金會去年冠名贊助「接棒未來女子棒球隊」，不僅在全國女子棒球錦標賽中打敗另外9隊拿到冠軍，也取得中華隊組訓權，以她們為主力的中華女棒隊成軍後，於去年奪下亞洲女子棒球錦標賽銀牌。

接棒未來女棒隊表示，經過1年的訓練，球員們在打擊與守備的實力都有提升，默契更是越來越好，目前正全力備戰9月底的全國賽，目標是能當選國手，代表台灣參加11月的世界盃女子棒球賽。

接棒未來女棒隊的領隊為徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤，她表示，「球隊若沒有基金會創辦人魏應充先生的幫助，可能連國內賽都沒辦法參加，更別說出國比賽了。」

總教練顏良吉表示，去年比賽前球隊還找不到經費，魏應充二話不說支持，「讓球員沒有後顧之憂，今年持續贊助，可以明顯感受到球員更專注在球場上，今年的目標就是世界盃冠軍。」

棒球 中華隊 徐生明

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