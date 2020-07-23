快訊

奧運「重新倒數」365天: 東京單日疫情破紀錄, 停賽的停損點?

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／比賽球更換字體顏色 二軍暫時不改用球

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中職二軍暫時不會改變用球。中央社
中職二軍暫時不會改變用球。中央社

中職下半球季降低比賽用球彈性系數，為了要跟上半季的比賽用球區隔，下半季的比賽球從原本的黑色（字體）改為藍色；至於二軍比賽用球，暫時不會改變。

聯盟副秘書長王惠民表示，下半季比賽用球彈性系數0.563，符合聯盟建議的0.550到0.570之間，除了顏色之外，發貨辦法也會改變。

比賽用球原本是球團直接跟廠商聯絡訂貨，但之前有球團覺得會出現一些狀況，王惠民說：「下半季由聯盟統一彙整球團需要，統一定貨、發貨，減少這方面的疑慮。」

明天以後新的比賽用球，會依照標準作業程序，由4球團各抽一打球來檢測，兩周內完成程序，之後再進行一次檢驗，確認有沒有差距。

上半季比賽球曾送往日本檢測，結果已經收到，但聯盟不會對外公布，僅供內部參考，下半季比賽用球也會送往日本檢測，和上半季的檢測數據，提供給領隊會議討論，了解和日韓之間的差距，作為日後調整的參考。

中職會長吳志揚說，比賽球各隊會考量「CP值」，不會用價格低、品質差的用球，但若價格有競爭力、也符合規定，各球團或許也會願意接受。

二軍比賽用球暫時不會同步調整，中職目前採漸進式作法，先把一軍部分處理好，未來再跟廠商談、希望可以同步，下一階段如何改變，也要再跟領隊討論。

吳志揚表示，牽涉到成本問題，「這是很現實的，如果領隊會議決議要換就換（二軍用球）」，他強調，目前用球並不是不合格，且二軍比賽重在練習。

中職

延伸閱讀

中職／下半季球迷人數限制 最多開放78％進場

中職／上半季比賽球太彈 下半季確定更換係數

相關新聞

中職／上半季比賽球太彈 下半季確定更換係數

中華職棒下半季明天開打，比賽用球確定全數更新，新的用球恢復係數為0.563，在建議範圍之內，希望化解上半季「球太彈」的疑...

中職／下半季球迷人數限制 最多開放78％進場

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中華職棒進場球迷數的限制也逐步放寬，下半季例行賽將從現行50％（容量）開放到70％以上，並朝78%...

迷信旅外就是棒 富邦選秀有如豪賭

2020中華職棒季中選秀於日前結束。有別於過去多年只有四隊參與選秀，今年多了一支紅色軍團參與更令這屆選秀會別開生面。 有握狀元籤味全龍一如預期選進了擁有大聯盟與韓職經驗的投手王維中。而擁有榜眼籤

中職／比賽球更換字體顏色 二軍暫時不改用球

中職下半球季降低比賽用球彈性系數，為了要跟上半季的比賽用球區隔，下半季的比賽球從原本的黑色（字體）改為藍色；至於二軍比賽...

「師母」謝榮瑤領軍接棒未來女棒隊 目標蟬聯全國冠軍

全國女子棒球錦標賽將於9月開打，頂新和德接棒未來女棒隊今年目標不僅是蟬聯冠軍，也盼11月前進墨西哥，奪下世界盃金牌；領隊...

體育署邀民眾選出心中MVP賽事 夯運動還可抽獎

球迷或許有機會選出心目中的MVP，卻不一定有機會能選MVP賽事。體育署首次舉辦「夯運動大賞」票選，民眾不但有這個機會，還...

中職／林安可、蘇智傑 挑戰單季雙30轟

中華職棒下半季賽程明天於新莊、台南兩地開打，上半季最猛的砲手統一獅隊林安可、蘇智傑不僅有望成為隊史第三組「單季廿轟」打者，也有機會挑戰史上第二對「單季卅轟」打者。

日職／王柏融代打出局打擊率破一成 陽岱鋼2打席無安打

日職巨人隊台將陽岱鋼兩打席未敲安後被換下場，終場巨人也以0：5遭中日龍隊完封，七連勝因此中斷，未能以勝利為監督原辰德62...

少棒／富邦盃12強7月底開打 全國強隊爭冠

2020富邦盃台灣12強少棒大賽原定2月12日開打，因新冠肺炎疫情影響，延後舉辦，隨著台灣防疫有成、陸續解封，將於7月2...

中職／陳鏞基千安倒數 獅隊送球迷見證證書

中華職棒下半季賽程即將在本周五開打，統一獅隊在主場迎戰中信兄弟隊，獅隊陳鏞基距離生涯千安僅差1支，下半季首戰有望達陣，球...

日職／陽岱鋼返先發 王柏融續坐板凳

日職巨人隊台灣球員陽岱鋼今天回到先發打線，面對中日龍隊擔任第七棒、右外野手，是自7月18日來再度先發，要幫球隊挑戰8連勝...

中職／林明杰二軍4打數敲3轟 單局雙響砲很罕見

中職二軍賽事今天由中信兄弟隊出戰樂天桃猿隊，兄弟林明杰今天連三打席開轟、連四打席敲長打，更締造罕見的「單局雙響砲」，可惜...

熱門新聞

迷信旅外就是棒 富邦選秀有如豪賭

NBA／金塊先發「死亡五大」 約柯奇領軍擊退巫師

日職／王柏融代打出局打擊率破一成 陽岱鋼2打席無安打

MLB／熱身賽手感火燙 張育成確定擠進開季名單

NBA／重啟賽季第一步 快艇熱身賽首戰輕取魔術

邪惡王牌vs.瘋狂麥斯 兩大強投領銜開幕戰超吸睛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。