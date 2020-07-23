中職／比賽球更換字體顏色 二軍暫時不改用球

中職下半球季降低比賽用球彈性系數，為了要跟上半季的比賽用球區隔，下半季的比賽球從原本的黑色（字體）改為藍色；至於二軍比賽用球，暫時不會改變。

聯盟副秘書長王惠民表示，下半季比賽用球彈性系數0.563，符合聯盟建議的0.550到0.570之間，除了顏色之外，發貨辦法也會改變。

比賽用球原本是球團直接跟廠商聯絡訂貨，但之前有球團覺得會出現一些狀況，王惠民說：「下半季由聯盟統一彙整球團需要，統一定貨、發貨，減少這方面的疑慮。」

明天以後新的比賽用球，會依照標準作業程序，由4球團各抽一打球來檢測，兩周內完成程序，之後再進行一次檢驗，確認有沒有差距。

上半季比賽球曾送往日本檢測，結果已經收到，但聯盟不會對外公布，僅供內部參考，下半季比賽用球也會送往日本檢測，和上半季的檢測數據，提供給領隊會議討論，了解和日韓之間的差距，作為日後調整的參考。

中職會長吳志揚說，比賽球各隊會考量「CP值」，不會用價格低、品質差的用球，但若價格有競爭力、也符合規定，各球團或許也會願意接受。

二軍比賽用球暫時不會同步調整，中職目前採漸進式作法，先把一軍部分處理好，未來再跟廠商談、希望可以同步，下一階段如何改變，也要再跟領隊討論。

吳志揚表示，牽涉到成本問題，「這是很現實的，如果領隊會議決議要換就換（二軍用球）」，他強調，目前用球並不是不合格，且二軍比賽重在練習。