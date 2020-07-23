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中職／下半季球迷人數限制 最多開放78％進場

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中職下半季球迷人數限制，最多開放78％進場。中央社
中職下半季球迷人數限制，最多開放78％進場。中央社

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中華職棒進場球迷數的限制也逐步放寬，下半季例行賽將從現行50％（容量）開放到70％以上，並朝78%邁進。

中職日期提出應變計畫書，秘書長馮勝賢表示，會長吳志揚在7月4日跟指揮中心提到，下半季是否可以開放的議題。

而昨天聯盟進行最後確認，現階段球團全面開放售票運作有困難度，因此提出70、78％兩個版本讓各球團去做，有問題在現場再討論。

中職在疫調、實名制部分都很清楚照規範走，也獲得體育署同意，馮勝賢說：「現在國內疫情愈來愈好，中職朝振興的概念方向走，讓球迷安心看球，逐漸開放讓大家進場。」

馮勝賢指出，近一周討論過後，也有球團表示，預售票等後面可以更符合標準時，再提高到78％，至於「客場應援」部分，等下次領隊會議再討論決定。

中職上半季最多觀眾數為7月12日中信兄弟、樂天桃猿隊在桃園棒球場比賽，現場湧入1萬651人觀戰；7月11日在台中洲際棒球場舉行的兄弟、桃猿隊之戰，也有1萬591人進場，這上半季「唯二」破萬的場次。

中職 馮勝賢 棒球

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