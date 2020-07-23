中職／上半季比賽球太彈 下半季確定更換係數

中華職棒下半季明天開打，比賽用球確定全數更新，新的用球恢復係數為0.563，在建議範圍之內，希望化解上半季「球太彈」的疑慮，球上印字也從黑色改為藍色，以便區分上下半季用球。

中職會長吳志揚今與媒體座談，談及下半季兩大改變，一為比賽用球將進行更換，另一點為球場入場人數從50%放寬到70%以上。

副秘書長王惠民表示，新的用球根據檢測，平均值為0.563，符合0.550到0.570的建議值之內，訂貨方式也會改變，從上半季原本由各球團各自向廠商訂貨，改為下半季由聯盟彙整球團需要，再統一訂貨、發貨，減少疑慮。

中職上半季全壘打滿天飛，今年5月公布兩次上半季比賽用球檢測結果，分別為0.574、0.571，雖在規定的0.540至0.580範圍內，但高於領隊會議時討論出的建議值，因此決定下半季更換用球。

王惠民也表示，下半季開打兩周內，會再進行一次抽檢，從四隊主場各抽一打球出來，以標準程序進行抽檢，再確認一次恢復係數。

中職近年來比賽用球恢復係數屢次成為議題焦點，也影響球員數據，吳志揚表示，會持續落實檢測，等到合約到期後，再由各球團評估。