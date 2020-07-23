青少棒／新北主委盃7/27開打 首創轉播、獎金提升規格

2020年第九屆新北市主委盃全國青少棒邀請賽將在7月27日至8月1日舉行，今年共有32支球隊參賽，台北市大理高中(國中部)將挑戰衛冕。

新北市主委盃由新北市政府教育局、新北市體育總會棒球委員會主辦，新北市立二重國中承辦，自2012年開辦以來，僅2015年曾因颱風造成球場損壞停辦賽事，過去八屆由台東縣卑南國中、桃園市龜山國中、新北市二重國中各包辦兩屆冠軍最多，今年地主二重派出橘、黑兩隊參賽，力拚佳績。

今年新北市主委盃再度將三重棒球場作為主球場，三重棒球場不僅是新北市棒球訓練基地，近期也成為中華棒協、大專體總等國內各大主辦賽事單位爭相借用的場地，今年新北市主委盃特地安排不同組別球隊出賽，讓外縣市隊伍也能體驗標準球場規模。

新北市主委盃邁入第九個年頭，今年規格再提升，由富邦人壽保險贊助，團體獎前四名除了獎盃一座外，冠軍將獲得8萬元獎金，亞軍則有5萬元，季殿軍也分別有3、2萬元；而個人獎包括全壘打獎、打擊獎、打點獎、投手獎、最有價值球員獎、教練獎各有1萬元獎金，以茲鼓勵優秀球隊與選手。