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日職／王柏融代打出局打擊率破一成 陽岱鋼2打席無安打
日職巨人隊台將陽岱鋼兩打席未敲安後被換下場，終場巨人也以0：5遭中日龍隊完封，七連勝因此中斷，未能以勝利為監督原辰德62歲生日慶生；火腿隊台將王柏融代打1打席飛球出局，打擊率跌破1成，降到0.097。
陽岱鋼今天先發擔任第七棒、右外野手，首打席在2局上，二壘有人時，遭到三球三振，4局上再上場，敲出右外野飛球出局，5局上時被帕拉代打替換掉，陽岱鋼今天總計2打席無安打，打擊率下降至2成56。
巨人隊全場僅敲出4安，遭對手完封，先發投手戶鄉翔征投3.2局失3分吞敗，中日龍隊8支安打敲回5分，其中馬丁尼茲、京田陽太各有一發陽春砲。
火腿隊大田泰示單場3安打的表現，幫助球隊打完6局取得2：0領先，不過7局下先發投手馬丁尼茲（Ariel Martinez）遇亂流，丟掉3分，反被超前。
9局上最後反攻機會，王柏融在2出局後上場代打，2好2壞之下，面對148公里的卡特球，敲成三壘界外飛球遭接殺，成為最後出局數，火腿以2：3落敗，王柏融連11打數未能敲安，打擊率再度掉到1成以下。
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