少棒／富邦盃12強7月底開打 全國強隊爭冠

2020富邦盃台灣12強少棒大賽原定2月12日開打，因新冠肺炎疫情影響，延後舉辦，隨著台灣防疫有成、陸續解封，將於7月29日至8月2日恢復舉行，由來自全台12支少棒隊伍，爭取最強少棒隊稱號。

因原場地進行整修，比賽改至重新及觀山棒球場舉行，硬式組12支參賽球隊分別為北市東園、北市福林、新北興穀、桃園龜山，桃園仁善、桃園大勇、桃園中平、新竹關西、台中大仁、高雄中正、台東豐田、台東卑南，軟式組則由北市建安、北市龍山、新北新埔、新北大豐、新北土城、台東長濱等六支球隊參與。

富邦金控長期支持國內棒球運動，從基層少棒，青棒、成棒一路到職棒，都有富邦相挺。自1993年起贊助國立台灣體育運動大學的「富邦公牛隊」，至今已有28年；2016年接手富邦悍將棒球隊，正式進軍中華職棒。

在基層棒球部分，富邦自2013年起開始贊助台北市基層棒球運動，2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，至今已邁向第六年，是國內首場以12強排名進行邀請的少棒賽事，更延續威廉波特前哨戰的特色。

首屆參賽的選手李展毅及2016年參賽的黃勇傳持續活躍於青棒，2019年獲邀參加富邦首創台灣青棒明星賽事「富邦U18明日之星大賽」，並在今年U18亞青中華培訓隊中嶄露頭角，入選第二階段培訓名單。