迷信旅外就是棒 富邦選秀有如豪賭

2020中華職棒季中選秀於日前結束。有別於過去多年只有四隊參與選秀，今年多了一支紅色軍團參與更令這屆選秀會別開生面。

有握狀元籤味全龍一如預期選進了擁有大聯盟與韓職經驗的投手王維中。而擁有榜眼籤統一獅挑走了高中畢業內野手林子豪。至於本屆探花則由富邦悍將選走旅外捕手張進德。接下來中信兄弟與樂天桃猿分別第一輪裡選了U18國手余謙和高中野手馬傑森。味全龍在第一輪第6順位又選了一名旅日投手廖任磊。

總計11輪選秀裡，共48位好手受到5支職業球團青睞，未來有機會在台灣棒球最高殿堂上一展身手。其中投手入選名次不意外仍是最多，多達24名，正好反應出中職歷年來本土投手短缺跡象。不過，在本屆高中畢業生輩出年度，不少野手大物也都趁勢出籠，因此令本屆選秀會更加令人關注。

選秀會之後，統一獅與中信兄弟選秀結果普遍都受到專家們一致好評。特別是，統一獅隊在前兩輪先後選進林子豪與何恆佑兩名高中內野手，堪稱是本屆選秀會裡最受好評選擇。雖沒有用前兩輪補進年輕投手，但統一獅深知這次選秀主要目的，毫無疑問是為早已老化內野做好準備，而林子豪與何恆佑絕對是未來統一世代交替中扮演基石的人選。

至於中信兄弟，過去三季由於在外籍教練團主導下，選進了不少年輕好手，如：高宇杰、蔡齊哲、黃恩賜、吳俊偉和江坤宇等，如今已在一軍站穩腳步，為這次中信兄弟於上半季奪冠立下不少汗馬功勞。如此一來，在本屆選秀會裡目標更是明確，也延續過去慧眼放眼未來，一口氣選入了余謙、宋晟睿、馬鋼與林吳晉瑋等，這些評價十分高的高中畢業生，以積極培養做為球團經營的理念，現在就指望這些高材生能否接受二軍林威助總教練的磨練。

富邦在第二輪選進了旅日並不順遂且有傷在身的投手郭俊麟。 報系資料照

五支球團裡，其中富邦悍將選秀方式，十分符合過去選秀的模式，就是「旅外」，同時也是最令人摸不著頭緒的球團。

富邦首輪選進的旅美捕手張進德，國際賽與小聯盟經驗十分豐富，在第一輪被選走乃是意料中的事，不過一般預估他應該會被急需捕手的味全選走而非富邦。富邦已經有才滿20歲小將戴培峰接班與經驗老到的林宥穎做交替，還有更老資格的方克偉，現在再加上張進德，可說是捕手位置爆炸的情況。如果把張進德擺進DH，又有高國輝、蔣智賢與胡金龍等人來競爭，進一步來說，要如何把張進德好好運用得宜，應該是洪一中總教練下半季最重要的課題之一。

最後，富邦又在第二輪選進了旅日並不順遂且有傷在身的投手郭俊麟。已動了韌帶重建手術，也就是俗稱Tommy John的他，過去最令人印象深刻的莫過於是2014年在U21冠軍戰擊敗日本，為中華隊拿下史上第一次於國際棒總認證的成棒層級世界性棒球錦標賽冠軍。接下來赴日加入西武獅，可惜並未打出預期般成績，這次被洪一中總教練在第二輪指名入選，可見洪總對他仍有極高的評價。

悍將隊總教練洪一中。 報系資料照

會後，在面對媒體提問時，洪一中總教練也認為郭乃是王維中之外，這次選秀會中最佳的投手。並且不難從洪總的口中探出，富邦有打算放眼未來打算，而現年28歲要到明年才能出賽的郭俊麟將會是富邦所倚重的對象。只是傷癒復出的郭俊麟能回到過去身手的幾成功力仍是未知數，這對富邦來說毫無疑問的是場豪賭。