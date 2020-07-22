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日職／陽岱鋼返先發 王柏融續坐板凳

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職巨人隊台灣球員陽岱鋼今天回到先發打線，面對中日龍隊擔任第七棒、右外野手。 報系資料照
日職巨人隊台灣球員陽岱鋼今天回到先發打線，面對中日龍隊擔任第七棒、右外野手。 報系資料照

陽岱鋼賽況更新】

●二局上，巨人對中日0:0，第七棒陽岱鋼在無人出局二壘有人上場打擊，結果遭到三球三振(中日投手松葉貴大)，未能抓住打點機會。

【賽前報導】

日職巨人隊台灣球員陽岱鋼今天回到先發打線，面對中日龍隊擔任第七棒、右外野手，是自7月18日來再度先發，要幫球隊挑戰8連勝；火腿隊台將王柏融則是連續3場無法先發。

巨人隊昨天靠著菅野智之完封，4：0擊敗中日隊，拿下7連勝，中日今天派出左投松葉貴大先發，陽岱鋼本季出賽18場，打擊率2成70，不過對左投打擊率為2成整，對右投則是4成17。

火腿隊今天對上軟銀隊左投和田毅，王柏融本季敲出的3支安打中，有1支就是在7月4日對和田毅時敲出，不過今天依舊在板凳待命，上一次出賽是7月18日在主場先發，4打數未敲安，目前連10打數無安打。

王柏融 陽岱鋼

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