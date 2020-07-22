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中職／林明杰二軍4打數敲3轟 單局雙響砲很罕見
中職二軍賽事今天由中信兄弟隊出戰樂天桃猿隊，兄弟林明杰今天連三打席開轟、連四打席敲長打，更締造罕見的「單局雙響砲」，可惜比賽因雨裁定，無緣挑戰單場四轟，兄弟以17：0獲勝。
兄弟今天在中國信託公益園區球場迎戰猿隊，林明杰擔任第四棒、指定打擊，2局下第一個上場敲出陽春砲，結果打線接連敲安，同一局又輪到林明杰打擊，這次敲出左外野兩分砲，兄弟單局打了14人次，敲回11分。
3局下一、二壘有人時又輪到林明杰，這回轟出三分砲，4局下林明杰再補上二壘打，也有2分打點，比賽在6局上半打到2出局後，因雨勢暫停，最終因場地關係，裁定由兄弟拿下勝利。
林明杰此戰4打數4安打，貢獻8分打點，打擊率4成08續居二軍打擊王，12轟則並列第二，僅次於味全龍隊黃柏豪的15轟。
林明杰單局雙響砲十分罕見，而且苦主都是林樺慶，中職一軍31年來，也僅有統一獅隊的洋砲羅得，曾在1997年5月14日時對時報鷹時敲出，7局上單局雙響砲，挨轟投手分別是羅曼及雷龍。
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