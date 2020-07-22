中職／猿隊動紫趴 經典樂團法蘭黛賽前開唱

今年有一些球員因延後開打或狀況不佳等因素，導致成績與往年有落差，但也有幾名球員，逆勢高飛，這段時間交出了可說是生涯最佳的表現，同時也攻佔投打排行榜的榜首，成為本季最令人意外的驚奇隊長。 樂天今年

2020-07-21 07:00