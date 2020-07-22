中職／猿隊動紫趴 經典樂團法蘭黛賽前開唱
樂天桃猿隊下半季主場主題活動「新光動紫趴」，兩大主題「經典嗨樂」、「嘻哈嗨樂」場場雙樂聯手，8月1日（周六）邀請十年經典樂團「Frandé法蘭黛」登場，在賽前為球迷表演。
Frandé法蘭黛成立於2009年，在2011年發行首張專輯「受寵若驚」，2018為「鬥魚」電影版創作片尾曲，去年為創團第十周年，今年首度參加新光動紫趴，8/1(六)將在賽前場外舞台區為全猿主場表演，表演時間為15：40。
Frandé法蘭黛現由女主唱Fran法蘭、鼓手吳孟諺、吉他手江鎮宇、貝斯手許哲毓（已逝）組成；主唱Fran法蘭，同時也是詞曲創作核心，她的創作因天性的詭魅氣息，讓Frandé法蘭黛的音樂既黯淡空寂，又溫軟迷幻。鼓手孟諺來自台灣後搖滾元老「甜梅號」，吉他手江鎮宇來自「這位太太」、「週休八日」。
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