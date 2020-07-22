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中職／墨西哥左投加盟？統一獅隊否認

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
獅隊領隊蘇泰安否認與墨西哥籍的左投奧拉馬斯完成簽約。 截圖自septimaentrada網站
獅隊領隊蘇泰安否認與墨西哥籍的左投奧拉馬斯完成簽約。 截圖自septimaentrada網站

中職統一獅隊積極尋找第四號外籍投手，今天有外國媒體報導，墨西哥籍的左投奧拉馬斯（Juan Oramas）有望與獅隊簽約，獅隊領隊蘇泰安否認此項傳聞，指出並非報導中人選。

外媒「Beisbolpuro」報導指出，奧拉馬斯接近與統一獅隊簽下合約，有望在下半季轉戰台灣，不過經紀人指出，尚未收到回覆，最後期限為7月24日，也是中職下半季開打日。

統一獅隊領隊蘇泰安表示，該報導未向球隊查證，目前球團確實有在積極尋找第四號洋投人選，「不過並非報導中的那位。」

獅隊上半季洋投戰力不完整，隨著洛奇、達尼爾、費爾本先後離隊，目前陣中僅剩羅里奇，也成為下半季開打前的補強重點。

獅隊上半季季末已找來新洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），目前結束隔離出關，而第三號洋投也在19日抵台，據了解，為去年還在大聯盟洛磯隊先發的右投梅爾維爾（Tim Melville）。

統一獅 中職 大聯盟

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