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日職／宋家豪挨滿貫砲 防禦率暴漲6.00

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪今天慘遭砲轟，在滿壘時被歐力士隊若月健矢敲出全壘打，這發滿貫砲帶來重傷害，宋家豪只解決1人次，狂失4分，防禦率暴漲到6.00，也搞砸了先發投手石橋良太的勝投。

宋家豪近4場出賽沒有掉分，今天在石橋良太先發5局無失分、樂天2：0領先時登板，先以三振取得第一個出局數後，瓊斯（Adam Jones）、太田椋接連敲出安打，再保送安達了一塞滿壘包，宋家豪在球數2好1壞領先的情況下，被若月漸矢轟出左外野牆外，這發滿貫砲讓戰局逆轉為2：4。

宋家豪投21球，只解決一人次，被敲3安打、失4分，送出1三振、1保送，防禦率從賽前的2.08暴漲為6.00。

千葉羅德隊與西武獅隊之戰，羅德先發投手美馬學先發5.2局狂失8分（責失6分），台灣左投陳冠宇在第六局兩人出局時登板「拆彈」，面臨一、三壘有人危機，讓源田壯亮敲出外野飛球出局，陳冠宇只投0.1局下班。

效力西武的台灣野手吳念庭，則在第七局接替山川穂高上場代跑，隨後接替一壘守備，沒有打擊機會，西武終場以8：3擊敗羅德。

宋家豪 西武獅 千葉羅德

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