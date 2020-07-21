中職／再搶下半季保底一勝？丘總要順其自然拚拚看

中信兄弟隊上半季風光摘冠，但路途只走到一半，最大目標是已經10年未取得的總冠軍金盃，是否再拚下半季冠軍，讓總冠軍賽「保底」一勝降低爭冠難度？總教練丘昌榮順其自然，「有機會都會拚拚看」，但他不認為先一勝在手會讓總冠軍賽因此變好打，「一定都是不輕鬆。」

兄弟前一次奪冠已是2010年，接下來雖曾五度進入總冠軍賽，但全數抱憾而歸，分別在2014年1勝4敗不敵Lamigo桃猿、2015年3勝4敗不敵猿隊、2016年2勝4敗不敵義大犀牛隊、2017年1勝4敗不敵猿隊，以及2019年1勝4敗不敵猿隊。

近幾年在總冠軍賽慘跌一跤，今年兄弟若能包辦上、下半季冠軍，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，降低爭冠難度，也可能減輕球員心理壓力，畢竟過去三支在總冠軍賽「保送」一勝的球隊，包括2002年兄弟象隊和2017、2018年的猿隊，最終全數封王。

丘昌榮對此順其自然，「就順著走，如果有機會爭冠，還是會拚拚看。」他表示，「下半季不會有調整練兵的想法，每場比賽都會全力以赴、打出最好成績。」