快訊

枕戈待旦的真相：探討澎湖防禦前 正視國家威脅了嗎？

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／再搶下半季保底一勝？丘總要順其自然拚拚看

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練丘昌榮。 報系資料照
中信兄弟隊總教練丘昌榮。 報系資料照

中信兄弟隊上半季風光摘冠，但路途只走到一半，最大目標是已經10年未取得的總冠軍金盃，是否再拚下半季冠軍，讓總冠軍賽「保底」一勝降低爭冠難度？總教練丘昌榮順其自然，「有機會都會拚拚看」，但他不認為先一勝在手會讓總冠軍賽因此變好打，「一定都是不輕鬆。」

兄弟前一次奪冠已是2010年，接下來雖曾五度進入總冠軍賽，但全數抱憾而歸，分別在2014年1勝4敗不敵Lamigo桃猿、2015年3勝4敗不敵猿隊、2016年2勝4敗不敵義大犀牛隊、2017年1勝4敗不敵猿隊，以及2019年1勝4敗不敵猿隊。

近幾年在總冠軍賽慘跌一跤，今年兄弟若能包辦上、下半季冠軍，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，降低爭冠難度，也可能減輕球員心理壓力，畢竟過去三支在總冠軍賽「保送」一勝的球隊，包括2002年兄弟象隊和2017、2018年的猿隊，最終全數封王。

丘昌榮對此順其自然，「就順著走，如果有機會爭冠，還是會拚拚看。」他表示，「下半季不會有調整練兵的想法，每場比賽都會全力以赴、打出最好成績。」

丘昌榮 中信兄弟 Lamigo桃猿 中職

延伸閱讀

中職／U18冠軍班底8人全獲選 余謙喊拋下MVP光環

菜鳥總A／丘昌榮不停地想變 最後回到原點奪冠

中職下半季怎打／象拚解恐猿症 樂天不能「誤」事

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

相關新聞

中職／再搶下半季保底一勝？丘總要順其自然拚拚看

中信兄弟隊上半季風光摘冠，但路途只走到一半，最大目標是已經10年未取得的總冠軍金盃，是否再拚下半季冠軍，讓總冠軍賽「保底...

中職／包辦林子豪、何恆佑 統一獅選秀大豐收

今年中華職棒選秀昨天落幕，123人報名，最終48人獲球團指名，在此，先恭喜這批選手，棒球人生邁入另一階段，未來繼續加油。 另一方面，中職5隊選秀成果現難評斷，必須多年後再回頭檢視才公允，不過還是

日職／花十年養出四割男 鯉魚王子堂林終成大器

今年有一些球員因延後開打或狀況不佳等因素，導致成績與往年有落差，但也有幾名球員，逆勢高飛，這段時間交出了可說是生涯最佳的表現，同時也攻佔投打排行榜的榜首，成為本季最令人意外的驚奇隊長。 樂天今年

中職／林政華與家扶乾媽有約定 不論出身努力拚

去年U18國手林政華在昨天中職選秀第4輪被樂天桃猿挑走，他有不輸王威晨的快腿，盼展現速度優勢；林政華家境不好，與家扶認識...

中職／味全龍第2輪選到捕手林辰勳 葉總直呼驚喜

中華職棒味全龍在今年季中選秀選了9輪、11個選手，包含7名投手、2名捕手，其中高中生捕手林辰勳第2輪就被選中，龍隊教頭葉...

中職／獅隊選秀投手內野為主 林子豪為未來三壘戰力

中職統一獅在這次季中選秀總共選了10人，總教練林岳平表示，選秀方向以內野手及投手為主，首輪的林子豪是未來球隊的三壘手，下...

中職／不在意須復健1年 洪總：郭俊麟是今年第2好的投手

上半季戰績墊底的富邦悍將隊，昨天在選秀前兩輪分別帶回旅美捕手張進德和旅日投手郭俊麟，不只著眼即戰力，也是放眼明年，尤其郭...

中職／U18冠軍班底8人全獲選 余謙喊拋下MVP光環

二○一九年Ｕ十八世界盃冠軍班底，共八人參加中職選秀，至第五輪中信兄弟隊挑選林吳晉瑋後，完成全員上榜，備受矚目的「冠軍世代...

中職／「沒任何掙扎」選中王維中 龍隊不考慮交易

中華職棒史上第一位左投狀元，昨天終於誕生！王維中挾著四年大聯盟資歷和一年南韓職棒資歷，味全龍隊的狀元籤不作第二人想，總教...

中職／領袖氣質是洪總的菜 張進德盼盡快投入一軍

旅美捕手張進德由富邦悍將隊的探花籤挑走，本季已在富邦二軍出賽的他，實力與領袖氣質都備受總教練洪一中肯定，張進德也期望合約...

中職／有把握簽下王維中 味全龍不考慮交易

味全龍隊無意外挑選旅美左投王維中成為選秀狀元，領隊吳德威已與他的經紀人接觸多時，對於簽下這位中職罕見的超級左腕，他說：「...

中職／爆冷首輪上榜 馬傑森：腦中一片空白

樂天桃猿隊在首輪挑選內野手馬傑森，出乎會前各界沙盤推演的預期，馬傑森自己也意外，「沒有想到會是第一輪，只希望可以進職棒。...

熱門新聞

中職選秀／全部48人入選 23名高中球員創新紀錄

中職／悍將第二輪就出手 郭俊麟感謝球隊願意等他

中職／包辦林子豪、何恆佑 統一獅選秀大豐收

中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中

中職／六支首輪籤放榜 19歲少年強投余謙當兄弟

中職／U18冠軍世代 八人選秀全員上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。