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中職／林政華與家扶乾媽有約定 不論出身努力拚

中央社 / 台北21日電
108年U18世界盃棒球賽國手、台東體中棒球隊外野手林政華20日在中職選秀第4輪被樂天桃猿挑走，他與家扶認識的乾媽有約定，不論出身、堅信努力就會被看見。中央社
108年U18世界盃棒球賽國手、台東體中棒球隊外野手林政華20日在中職選秀第4輪被樂天桃猿挑走，他與家扶認識的乾媽有約定，不論出身、堅信努力就會被看見。中央社

去年U18國手林政華在昨天中職選秀第4輪被樂天桃猿挑走，他有不輸王威晨的快腿，盼展現速度優勢；林政華家境不好，與家扶認識的乾媽有約定，不論出身、堅信努力就會被看見。

去年U18世界盃棒球賽國手、台東體中棒球隊外野手林政華，昨天在中職選秀會上第4輪被桃猿隊指名，林政華擊球率高、不容易被三振，打擊穩定，球探透露林政華打擊樣板為富邦悍將張正偉、速度甚至優於中信兄弟王威晨，未來表現受期待。

林政華選前設定目標是5輪內，在4輪聽到自己的名字，他笑說：「一開始還沒有回神，但心裡也鬆了一口氣，本來就喜歡樂天隊，很開心進到喜歡的球隊。」

林政華家境雖不好，從小多是跟著阿嬤，也接受家扶的幫助，談起家庭，林政華透露，家裡經濟不好，從以前就一直想著，未來可以幫忙改變家庭環境，此次參加選秀，家人雖然沒有多說什麼，「但我可以感受到他們很支持我，鼓勵我做每件事，也知道我有自己的想法」。

林政華感謝一路支持自己的2名乾媽，他透露，從小就受到家扶的乾媽照顧，「她跟我約定好要在職棒舞台看我比賽，因為這個約定我才能堅持到現在」，昨天選秀會上則有另一名也很照顧林政華生活飲食的乾媽陪同。

被問起會不會在意這段故事被寫出來，林政華說不會，「畢竟我是從那邊（家扶）出來的，不管自己出身什麼環境，只要努力都會被看見」。

林政華接下來將先回母校台東體中維持訓練，他表示在桃猿最欣賞的球員是野手陳晨威，兩人型態類似、都是有速度優勢的外野手，「希望我進到職棒後可以展現速度優勢」。

選秀 樂天桃猿 中職

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