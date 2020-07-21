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MLB／史上首位單膝下跪總教練 巨人凱普勒力挺平權

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大聯盟舊金山巨人球員和新任教練凱普勒（Gabe Kapler）則選擇在今天與運動家的熱身賽前，播放國歌時單膝下跪，用行動表達對於種族平權的訴求。 美聯社
大聯盟舊金山巨人球員和新任教練凱普勒（Gabe Kapler）則選擇在今天與運動家的熱身賽前，播放國歌時單膝下跪，用行動表達對於種族平權的訴求。 美聯社

美國反種族主義運動在過去幾個月來成為國內最受關注的社會問題，繼不少體育圈明星都公開倡導種族平權後，大聯盟舊金山巨人球員和新任教練凱普勒（Gabe Kapler）則選擇在今天與運動家的熱身賽前，播放國歌時單膝下跪，用行動表達對於種族平權的訴求。

美籍非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警察執法過當致死的事件，過去兩個多月來在美國點燃了反種族主義運動，不少體育圈人士也都在第一時間就跳出來表達個人立場，甚至一度還成為體育賽事無法復賽的原因之一。

而大聯盟巨人隊教練與球員也在今天的熱身賽前，透過行動來表達對於反種族主義運動的支持，包括總教練凱普勒、教練理查森（Antoan Richardson）、球員戴維斯（Jaylin Davis）、史萊特（Austin Slater）以及球星世家第三代的亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）都在賽前播放國歌時單膝下跪。

雖然凱普勒事後並未對於教練和球員下跪一事表達任何意見和說法，但此舉也讓人聯想到了過去NFL舊金山49人隊卡普尼克（Colin Kaepernick）為了抗議種族歧視的舉動，而凱普勒過去一段時間也對於種族平權運動直言不諱，並曾表示會利用自己的身份發聲，在今天他也成為大聯盟史上首位在播放國歌時單膝下跪的總教練。

對於凱普勒的舉動，巨人投手高斯曼（Kevin Gausman）指出，凱普勒在今天已向球隊通報他的下跪計畫，並表示支持球員做出任何決定，「他說這是每個人的選擇，而他能做的就是當球員出於任何原因決定跪下或是起身時，都站在他們的身後，我認為這對於球員來說很重要。」

大聯盟 巨人 運動家

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