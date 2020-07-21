中職／不在意須復健1年 洪總：郭俊麟是今年第2好的投手

上半季戰績墊底的富邦悍將隊，昨天在選秀前兩輪分別帶回旅美捕手張進德和旅日投手郭俊麟，不只著眼即戰力，也是放眼明年，尤其郭俊麟進行手肘韌帶手術，最快要到明年下半季才能「開箱」。願意等待郭俊麟，總教練洪一中解釋，扣掉王維中外，郭俊麟就是這次選秀的最好投手。

洪一中今年初掌悍將隊兵符，冠軍教頭光芒盡失，上半季僅收下廿三勝廿七敗敬陪末座，昨天在選秀會上共選九人，帶回三位投手、一位捕手、四位內野手和一位外野手。

2020中華職棒新人選秀，富邦悍將第一輪指名張進德。記者季相儒／攝影

悍將隊首輪挑選張進德，他今年與悍將隊簽下自行培訓合約，這陣子都跟著二軍出賽，不僅成績亮眼，態度也獲洪總認可，早就表明希望可以選到他。

「阿德的攻擊不用講，很重要的是他在場上領導氣息足夠，在球隊也很受歡迎。」洪總指出，張進德的國際賽經驗也很加分，可以協助隊上年輕選手，在場上修正更細膩的部分。

郭俊麟具備五年旅日資歷，且國際賽經驗豐富，但他剛在六月進行手肘韌帶手術，最快要到明年下半季才能上場，成為選秀變數。悍將隊在第二輪就選他，洪總表示，「除了王維中外，他就是最好的投手了，第二輪不選就選不到了。」儘管要等郭俊麟復健一年，洪總不在意，他也坦言，「我們下半季要拚，但如果沒拚好，也是要放眼明年。」

張進德說：「希望可以趕快投入一軍比賽，幫助球隊提升戰力。」郭俊麟則感謝悍將隊願意等他，「我會完全專注在復健上，希望能盡快回到球場為富邦表現。」