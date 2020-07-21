中職／獅隊選秀投手內野為主 林子豪為未來三壘戰力
中職統一獅在這次季中選秀總共選了10人，總教練林岳平表示，選秀方向以內野手及投手為主，首輪的林子豪是未來球隊的三壘手，下半季則是投手李其峰及姚杰宏有機會出賽。
獅隊總教練林岳平是首次以教頭身分參與選秀，他指出，該選誰其實球團、球探已經安排好了，他們已經準備了一年，自己只是提出需求，前4輪需要選內野手和投手。
對於平鎮高中畢業的林子豪，林岳平指出，他是球隊未來的三壘手，本來第2輪在考慮選馬傑森，但在首輪已經被樂天桃猿隊選走，因此選了內野手何恆佑，「目前來看何恆佑是比較傑出的內野手」。
獅隊第3輪挑了投打二刀流劉予承，未來會以投手為主；第4輪選的投手李其峰有美職小聯盟資歷，今年在富邦悍將自主培訓。林岳平指出，有看過李其峰投球，加上他有待過小聯盟，認為在職棒投球落差不會太大，「應該很快就可以準備好，以牛棚為主，他跟姚杰宏下半季就有機會出賽」。
獅隊這次沒有選進外野手，林岳平說明，現在二軍外野球員已經足夠，一軍的「外野3帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲更不用說。本來獅隊有考慮在第11輪選一名外野手，不過最後選擇放棄，「真的需要的話，可以找外野手來自主培訓」。
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