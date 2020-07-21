中職／味全龍第2輪選到捕手林辰勳 葉總直呼驚喜

中華職棒味全龍在今年季中選秀選了9輪、11個選手，包含7名投手、2名捕手，其中高中生捕手林辰勳第2輪就被選中，龍隊教頭葉君璋直呼驚喜，林辰勳則說對自己的順位很滿意。

龍隊與去年一樣，選秀都以投手、捕手為主，總教練葉君璋表示，「為了讓球隊層次更高、質要更好，很早就定調了，有充分準備好」。

龍隊在第2輪選了穀保家商畢業的捕手林辰勳，這是葉總心中的「意外驚喜」，他說：「林辰勳頭腦清楚、臂力很好、接球很穩，看起來是滿認真的，我真的沒想到有機會選到，有期待但很意外。」

林辰勳說：「這幾天有點睡不著，壓力很大，因為對自己期望很高，聽到自己名字當下，壓力就不見了，很滿意，還在預期之中。」林辰勳指出，很欣賞同為捕手的總教練葉君璋，希望進到球隊能多跟葉總聊天、挖寶。

林辰勳還透露，被味全龍選到之前跟葉總「對到眼」。葉君璋笑說：「有對到眼，想說下一個就是你了，他應該知道。」

至於第5輪選進的捕手蔣少宏，從文化大學畢業，成熟度高，葉君璋認為蔣少宏傳球動作準確，且接球很穩。明年球隊上一軍之後，蔣少宏有機會成為主戰捕手，葉君璋說：「因為他有很豐富的經驗，參加過很多國際賽，有很大機會在一軍，但還是要看進來後表現如何，包括對投手的熟悉度。」