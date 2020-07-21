中職／味全龍第2輪選到捕手林辰勳 葉總直呼驚喜

中央社 / 記者楊啟芳台中20日電
中華職棒選秀3名「高中大物」林子崴（右起）、林子豪、林辰勳。中央社
中華職棒選秀3名「高中大物」林子崴（右起）、林子豪、林辰勳。中央社

中華職棒味全龍在今年季中選秀選了9輪、11個選手，包含7名投手、2名捕手，其中高中生捕手林辰勳第2輪就被選中，龍隊教頭葉君璋直呼驚喜，林辰勳則說對自己的順位很滿意。

龍隊與去年一樣，選秀都以投手、捕手為主，總教練葉君璋表示，「為了讓球隊層次更高、質要更好，很早就定調了，有充分準備好」。

龍隊在第2輪選了穀保家商畢業的捕手林辰勳，這是葉總心中的「意外驚喜」，他說：「林辰勳頭腦清楚、臂力很好、接球很穩，看起來是滿認真的，我真的沒想到有機會選到，有期待但很意外。」

林辰勳說：「這幾天有點睡不著，壓力很大，因為對自己期望很高，聽到自己名字當下，壓力就不見了，很滿意，還在預期之中。」林辰勳指出，很欣賞同為捕手的總教練葉君璋，希望進到球隊能多跟葉總聊天、挖寶。

林辰勳還透露，被味全龍選到之前跟葉總「對到眼」。葉君璋笑說：「有對到眼，想說下一個就是你了，他應該知道。」

至於第5輪選進的捕手蔣少宏，從文化大學畢業，成熟度高，葉君璋認為蔣少宏傳球動作準確，且接球很穩。明年球隊上一軍之後，蔣少宏有機會成為主戰捕手，葉君璋說：「因為他有很豐富的經驗，參加過很多國際賽，有很大機會在一軍，但還是要看進來後表現如何，包括對投手的熟悉度。」

葉君璋 味全龍 選秀

延伸閱讀

中職／U18冠軍世代 八人選秀全員上榜

中職選秀Live／全部48人入選 23名高中球員創新紀錄

中職選秀／高中生質量夠 林子豪順位最佳林子崴搶手

中職／兩大世界青棒冠軍世代來襲 今年選秀超精彩

相關新聞

中職／「沒任何掙扎」選中王維中 龍隊不考慮交易

中華職棒史上第一位左投狀元，昨天終於誕生！王維中挾著四年大聯盟資歷和一年南韓職棒資歷，味全龍隊的狀元籤不作第二人想，總教...

中職／不在意須復健1年 洪總：郭俊麟是今年第2好的投手

上半季戰績墊底的富邦悍將隊，昨天在選秀前兩輪分別帶回旅美捕手張進德和旅日投手郭俊麟，不只著眼即戰力，也是放眼明年，尤其郭...

中職／U18冠軍班底8人全獲選 余謙喊拋下MVP光環

二○一九年Ｕ十八世界盃冠軍班底，共八人參加中職選秀，至第五輪中信兄弟隊挑選林吳晉瑋後，完成全員上榜，備受矚目的「冠軍世代...

中職／領袖氣質是洪總的菜 張進德盼盡快投入一軍

旅美捕手張進德由富邦悍將隊的探花籤挑走，本季已在富邦二軍出賽的他，實力與領袖氣質都備受總教練洪一中肯定，張進德也期望合約...

中職／有把握簽下王維中 味全龍不考慮交易

味全龍隊無意外挑選旅美左投王維中成為選秀狀元，領隊吳德威已與他的經紀人接觸多時，對於簽下這位中職罕見的超級左腕，他說：「...

中職／爆冷首輪上榜 馬傑森：腦中一片空白

樂天桃猿隊在首輪挑選內野手馬傑森，出乎會前各界沙盤推演的預期，馬傑森自己也意外，「沒有想到會是第一輪，只希望可以進職棒。...

中職／U18冠軍世代 八人選秀全員上榜

去年U18世界盃冠軍班底，八人參加中職選秀，全員上榜，林子豪以榜眼籤入統一獅隊，余謙由第四順位的中信兄弟隊挑選，都在首輪...

中職選秀Live／全部48人入選 23名高中球員創新紀錄

2020年中華職棒選秀結果 順位／球隊 味全龍 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將 中信兄弟 樂天桃猿 味全龍

中職／悍將第二輪就出手 郭俊麟感謝球隊願意等他

旅日投手郭俊麟帶著剛開完刀的右手手肘，投入中職選秀，由富邦悍將隊以第二輪籤帶走，郭俊麟感謝悍將隊願意給予機會，「我會完全...

中職／六支首輪籤放榜 19歲少年強投余謙當兄弟

中華職棒選秀今天登場，史上次多的123人參戰，味全龍隊以狀元籤挑選具備旅美、旅韓資歷的左投王維中，統一獅隊榜眼籤挑選平鎮...

中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中

2020年中華職棒選秀狀元郎揭曉，一如事前各界預期，擁有狀元籤的味全龍隊，挑選具備四年大聯盟、一年南韓職棒資歷的左投王維...

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

中華職棒大聯盟上半季補賽本周日將落幕，緊接著，球迷引頸期盼的季中選秀即將於下周一（7月20日）晚間登場，多位旅外好手的投...

熱門新聞

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

中職選秀Live／全部48人入選 23名高中球員創新紀錄

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

柯瑞成功不靠天賦 讓人嘆為觀止的瘋狂訓練

中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中

中職／悍將第二輪就出手 郭俊麟感謝球隊願意等他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。