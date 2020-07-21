中職／包辦林子豪、何恆佑 統一獅選秀大豐收

今年中華職棒選秀昨天落幕，123人報名，最終48人獲球團指名，在此，先恭喜這批選手，棒球人生邁入另一階段，未來繼續加油。

另一方面，中職5隊選秀成果現難評斷，必須多年後再回頭檢視才公允，不過還是可以看到大致輪廓，例如味全龍補強最弱的投、捕手兩大環節，統一獅補足老化的一、三壘防區，都是選得不錯的球隊。

味全龍拿下林辰勳、蔣少宏 捕手戰力大升級

在選秀前夕，味全龍總教練葉君璋早已表明，今年選秀就是要補強投手和捕手，果然，龍軍用狀元籤選進旅外左投王維中，雖然簽下來的代價保證不低，不過，毫無疑問就是明年味全進軍中職一軍例行賽王牌投手，也是陣中最大咖球星，有助於壯大聲勢，這個選擇合情合理。

味全這次選秀下的好棋是，前兩輪不但選進廖任磊、林逸達，牛棚戰力升級，同時，網羅U18世界盃冠軍主戰捕手林辰勳，再評估其他球隊應該不會在前面先選蔣少宏，於是放在第5輪再選蔣少宏，一口氣擁有當今高中、大學球界最佳捕手，在今年選秀三大鐵捕挑中其二，未來不需要太擔心捕手戰力。

而且，未來2、3年投入中職選秀實力較好的捕手，可能只剩旅美的朱立人，業餘已找不到出色的捕手，味全今年先拿下林辰勳、蔣少宏，實在是相當好的補強。

也因為味全預測前4輪應該不會有球隊選蔣少宏，於是，龍軍在第3輪挑普門中學強投楊鈺翔，第4輪挑去年U18世界盃大會最佳三壘手王順和，楊鈺翔協調性和揮臂柔軟度非常好，直球均速也在140公里出頭，未來養成得宜有機會扛後段先發輪值，如果味全不選楊鈺翔，第3輪保證有球隊選，只能說味全算盤撥得精；王順和攻守平均，是不錯的內野工具人。

值得一提的是，味全在第8輪撿到文化大學強打董秉軒，算是意外的驚喜，由於味全重砲黃柏豪一壘守備太差，明年一軍應該只能打DH，董秉軒身高186公分、體重95公斤，是相當不錯的一壘手人選，又具備長打能力，只要進職棒降低揮空率，並提升變化球攻擊能力，他有機會成為後段選秀奇蹟，一如當年的朱育賢。

統一獅補進林子豪、何恆佑 一、三壘不用再煩惱

不得不說，統一獅前段順位選得真的非常好，首輪拿下林子豪、次輪拿下何恆佑，這兩位去年U18世界盃冠軍中華隊絕對主力，打擊能力沒話說，只要多加雕琢，未來絕對能成為全聯盟頂尖打者。林子豪三壘守備中規中矩，何恆佑應該會放在一壘，這兩個守備位置近年讓獅子軍煩惱，兩人的加入，或許未來十至十五年都不需要擔心。這次選秀大進補，統一獅先發戰力布局算是相當完整，令人期待。

這就令人聯想到，2016年選秀統一首輪先選蘇智傑，次輪再選陳傑憲，目前已是球隊絕對核心，林子豪與何恆佑就讓獅迷有這樣的期待感。

其實統一還有「影子補強」，那就是陳連宏回老東家擔任二軍整合教練，讓農場養成更有規劃，治軍嚴謹、對年輕球員教導一絲不苟的陳連宏，肚子裡有料，雖然職稱不同，其實角色相當類似中信兄弟林威助，統一應該想辦法讓陳連宏久留，督促訓練像林子豪、何恆佑這類的年輕好手，讓他們順利成長。

統一在第3輪選進劉予承，他能投能打，球員本身更傾向投球，有球速也有膽識，被視為「小王鏡銘」，也算選得不錯；換句話說，統一在前3輪都選高中球員，這就更考驗他們的二軍農場養成，有了陳連宏回鍋壓陣，更需要一個完整的訓練基地，中信兄弟的成功，已說明農場養成和訓練基地的重要性。

統一在第4、5輪選進旅美投手李其峰、文化大學投手姚杰宏，都是成熟度高的球員，或許今年下半季就能投入一軍戰場，成為牛棚生力軍。第9輪選進的李慶隆，是今年穀保家商畢業的投手，現已改成接近側投的投球方式，他在高一就能丟到近150公里速球，但在穀保成長不如預期，進職棒能否突破逆境值得觀察，若能找回青棒巔峰水準，統一就算低投資高報酬。

富邦悍將第二輪就選郭俊麟 未來不見得輸王維中

不畏需要一年等待，富邦悍將在第二輪就出手挑選手肘動刀的旅日投手郭俊麟。 記者季相儒／攝影

富邦悍將在首輪選進旅美強打捕手張進德，顯見總教練洪一中認為，年輕的戴培峰還不足以接棒，資深的林宥穎未來將交棒，有了中生代的張進德，再考量接下來幾年中職選秀可能不再有優質捕手，因此，富邦選進有攻擊火力的張進德，算是不錯的選人策略。

第二輪富邦選擇郭俊麟，由於他右手肘動刀，可能後年才能出賽，不過洪一中的想法正確，那就是郭俊麟是這次選秀會當中，除了王維中之外最好的投手，畢竟郭俊麟是有實績的投手，手肘韌帶置換手術算常見，後年也才30歲，有很大機會扛富邦前幾號先發輪值，表現不見得比王維中差，後年再回頭檢視，會發現其實滿有意思的。

而且，如果富邦不在第二輪先選，很可能被其他球隊攔胡，雖然外界認為富邦有點早選，但對於「微重建」的富邦來說，將奪冠目標擺在後年，或許是更務實的想法。

富邦在第3輪選進這次選秀最佳外野手陳真，明年就有機會扛先發主力，後段順位選進高苑投手林詠翔、西苑投手曾峻岳、平鎮一壘手黃兆維、南英游擊手許宸銘，很明顯就是前段順位先選看得到天花板的好手，後面再挑有潛力，天花板值得期待的選手。

中信兄弟有了U18世界盃MVP 先發輪值超豪華

中信兄弟兵強馬壯，是最有本錢「以靜制動」的球隊，既然首輪前3順位都沒人選，那麼，中信就順勢收下去年U18世界盃大會MVP余謙，他的成熟度高，養成時間或許不用太久，明年就能與黃恩賜、3洋投共組強大先發輪值，戰力相當可觀。

中信第二輪再收下平鎮二刀流好手宋晟睿，雖然能守中外野，不過二軍已有岳政華，宋晟睿應該會擔任投手，投球機制待雖雕琢，還好中信投手戰力充足，他有好幾年時間可養成，若成長順利，絕對能成為強力後援投手，畢竟他在高中最快球速就達153公里。

中信在第3至6輪依序選進馬鋼、林志綱、林吳晉瑋、黃韋盛，選秀目標明確，畢竟陣中幾名內野主力年近30，必須為未來做打算。

樂天桃猿第四輪撿到林政華 令人期待的打擊好手

樂天桃猿隊首輪挑選來自普門高中的內野手馬傑森(左)，成為今年選秀會中最大的驚奇！ 記者季相儒／攝影

樂天桃猿選秀很有趣，第一輪算小爆冷門選了普門內野手馬傑森，而不是選林辰勳，補強捕手戰力，讓味全有可趁之機收下林辰勳。樂天三游防區有林立、林承飛，馬傑森的加入，可以厚實三游戰力，也算有些奢華，而馬傑森在這次選秀被評為實力不會與另一內野手林子豪差太多，樂天這樣選有其道理。

樂天在第二輪選了成熟度高的左投林子崴，希望補強後段先發輪值，不過林子崴球速並不快，直球均速近140公里，成熟度高的另一層意思是，未來成長空間可能不大，就看他進職棒之後能否再突破。

樂天選的好手反倒是在第4輪外野手林政華，他是這次選秀第二好的外野手，僅次於陳真，因為中職外野實在太競爭了，才掉到第4輪被選到。林政華偶像是王柏融，打擊姿勢模仿偶像而有「小王柏融」稱號，去年U18世界盃打得不錯，今年高中木棒聯賽更繳出5成10高打擊率，拿下打擊王獎項，又有不錯的腳程，未來性值得期待。