中職／領袖氣質是洪總的菜 張進德盼盡快投入一軍

旅美捕手張進德由富邦悍將隊的探花籤挑走，本季已在富邦二軍出賽的他，實力與領袖氣質都備受總教練洪一中肯定，張進德也期望合約趕緊談妥，投入一軍賽事，幫助球隊提升戰力。

張進德2012年展開旅美生涯，早在2016年就已拚到3A，陸續效力海盜與巨人隊，但上大聯盟的最後這一步遲遲踏不上去，今年受到疫情影響，沒能等到合約，加上在外征戰多年，考慮到家人，他因而有了歸鄉的念頭，先與悍將隊簽下自行培訓合約，也確定投身中職選秀。

張進德這段時間則在悍將隊二軍出賽，總計90打數敲出40支安打、5發全壘打，打擊率達4成44，他的打擊對任何一隊來說都是即戰力。

首輪挑選張進德，洪一中說：「阿德的攻擊不用講，很重要的是他在場上領導氣息足夠，在球隊也很受歡迎。」他指出，張進德的國際賽經驗也很加分，可以協助隊上年輕選手，在場上修正更細膩的部分。

張進德表示，這段時間雖然跟著悍將隊二軍出賽，但事前完全沒有接觸，不知道悍將隊會選自己，現在最希望趕快完成合約，「投入一軍賽事，幫助球隊提升戰力。」