中職／有把握簽下王維中 味全龍不考慮交易

味全龍隊無意外挑選旅美左投王維中成為選秀狀元，領隊吳德威已與他的經紀人接觸多時，對於簽下這位中職罕見的超級左腕，他說：「有把握可以簽下來，不會考慮交換。」

王維中挾著四年大聯盟資歷與一年南韓職棒資歷投入選秀，實力與外型兼具，狀元郎不作第二人選，吳德威坦言：「從他一開始確定參加選秀，我們就打定主意要選他。」

龍隊接下來要迎接的難題在於合約怎麼談，吳德威表示，「會拿出最好的誠意邀請他入隊。」雙方目前已有初步接觸，尚未完全談妥，包括要簽幾年、合約保障等，都還要再細究，「他希望可以保有旅外機會，我們也會尊重他的決定，會在合約中保持彈性。」

選秀會前關於狀元郎的討論，一面倒王維中將是狀元，唯一的懸念只有龍隊是否能開出令他滿意的價碼。吳德威對此表示，「有把握簽得下來，也不會考慮交換。」他表示，這陣子外面有些傳言，但球隊的態度從一開始就沒有交易打算，鐵了心要收下這位超級左投。