聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／爆冷首輪上榜 馬傑森：腦中一片空白
樂天桃猿隊在首輪挑選內野手馬傑森，出乎會前各界沙盤推演的預期，馬傑森自己也意外，「沒有想到會是第一輪，只希望可以進職棒。」他最欣賞的猿隊球員為陳俊秀，「他的打擊很厲害，想向他學習。」
猿隊由領隊劉玠廷領軍出席選秀會，全員戴上各色口罩，從選秀會一開始就很吸睛，第一輪名字亮出也令球迷跌破眼鏡，挑選來自普門高中的馬傑森，一般預期他能在前三輪上榜，但關於他的首輪熱門候選討論不多。
馬傑森坦言，「沒有想過會那麼前面，腦中一片空白。」即將投入猿隊陣中，他不預設何時要拚上一軍，「先在二軍把基礎做好。」他透露對猿隊的印象就是打擊很好、實力很強，最喜歡的猿隊球員為陳俊秀，希望能向他的打擊看齊。
同樣來自普門高中的邱丹，在2018年選秀進入猿隊，選秀會前也提醒馬傑森不要緊張，放輕鬆等待結果，如今兩人又在同一隊，馬傑森說：「很開心又可以一起打球。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言