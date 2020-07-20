中職／爆冷首輪上榜 馬傑森：腦中一片空白

樂天桃猿隊在首輪挑選內野手馬傑森，出乎會前各界沙盤推演的預期，馬傑森自己也意外，「沒有想到會是第一輪，只希望可以進職棒。」他最欣賞的猿隊球員為陳俊秀，「他的打擊很厲害，想向他學習。」

猿隊由領隊劉玠廷領軍出席選秀會，全員戴上各色口罩，從選秀會一開始就很吸睛，第一輪名字亮出也令球迷跌破眼鏡，挑選來自普門高中的馬傑森，一般預期他能在前三輪上榜，但關於他的首輪熱門候選討論不多。

馬傑森坦言，「沒有想過會那麼前面，腦中一片空白。」即將投入猿隊陣中，他不預設何時要拚上一軍，「先在二軍把基礎做好。」他透露對猿隊的印象就是打擊很好、實力很強，最喜歡的猿隊球員為陳俊秀，希望能向他的打擊看齊。

同樣來自普門高中的邱丹，在2018年選秀進入猿隊，選秀會前也提醒馬傑森不要緊張，放輕鬆等待結果，如今兩人又在同一隊，馬傑森說：「很開心又可以一起打球。」