中職／U18冠軍世代 八人選秀全員上榜

去年U18世界盃冠軍班底，八人參加中職選秀，全員上榜，林子豪以榜眼籤入統一獅隊，余謙由第四順位的中信兄弟隊挑選，都在首輪上榜，為U18冠軍世代開出好彩頭。

中華隊去年在U18世界盃奪冠，今年共有八人報名選秀，分別為投手余謙、林子崴、捕手林辰勳、內野手林子豪、何恆佑、王順和、林吳晉瑋，以及外野手林政華。

獅隊著眼內野換血，決定在第二順位選進出身平鎮高中的內野大物林子豪，成為第一位上榜的U18冠軍成員。在第二個上榜順位就聽到自己的名字，林子豪坦言：「沒想到，有嚇一跳，感謝球隊的肯定。」

余謙原本一心嚮往旅外，但受到疫情影響，最後一刻決定遞交中職選秀報名表，早被看好首輪上榜，今天也無意外在首輪就由兄弟挑選。

余謙表示，第一次面對選秀，「心跳加速，有緊張。」因疫情暫時擱下旅外夢，他說：「換個角度去想，在中職提升自己，也有好的學長可以好好觀摩。」帶著U18世界盃MVP光芒投入中職戰場，但余謙說：「MVP也就只是MVP，棒球不是只有那場比賽，還是要繼續走下去。」